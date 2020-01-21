Оккупированный Симферополь готовят к «сухому» режиму
|12:01 05.02.2020
|Крым
"Администрации" оккупированного Симферополя нужно разработать мероприятия по экономии воды в городе, в частности, для сокращения использования воды в тех учреждениях, где это возможно сделать.
Об этом сегодня сообщил глава госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль, , передает Крым Информ.
По его словам, сложилась «очень напряженная ситуация» с наполнением водохранилищ.
Запасов воды в них для обеспечения потребностей столицы — «если говорить о том, что мы не ожидаем осадков до паводкового периода, который по многолетним наблюдения у нас ожидается в мае-июне» — хватит на 90-100 дней при нынешнем расходе воды, констатировал Вайль.
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