Державна прикордонна служба України повідомила про зростання пасажиропотоку з України до країн Європейського Союзу в 2019 році.

"Нещодавно Держприкордонслужба повідомляла про рекордну кількість громадян – більш як 102 млн, яких упродовж 2019 року піддано паспортному контролю... Від загальної кількості українців сухопутний кордон з країнами ЄС перетнули близько 30,5 млн наших співвітчизників, яких і на виїзд, і на в’їзд слідувало по 15 млн. Цей показник зріс на півмільйона порівняно з 2018 роком", - зазначено в повідомленні, оприлюдненому на сайті Держприкордонслужби, передає Інтерфакс-Україна.

Наголошується, що тенденція до зростання пасажиропотоку до Євросоюзу спостерігалася ще до запуску безвізового режиму. Так, у 2014 році кордон з ЄС перетнули 22,5 млн українців, у 2015-му цей показник зріс на один мільйон, а 2016 - ще на два мільйони.

"Відмічалося збільшення потоку наших співвітчизників до європейських країн. Зокрема, в Німеччину (+31%), Італію (+26%), Португалію (у 33 рази більше), Австрію (у 1,9 раза), Іспанію (у 1,6 раза), Грецію (+46%), Францію (+13%), Чехію (+38%). Також ДПСУ спостерігала збільшення перетинів кордону нашими співвітчизниками у напрямку Канади, Норвегії, Ісландії, Ірландії та Люксембургу", - повідомляє Держприкордонслужба.

Сухопутний кордон українці найчастіше перетинали в напрямку Польщі - 9,9 млн громадян. На другому місці за кількістю подорожуючих виявилася Росія - її відвідали 3,9 млн українців, що на 6% менше, ніж у минулому році. Пасажиропотік з України до Угорщини зріс на 5% - до 3,4 млн осіб.

Також популярністю серед українців користуються Молдова (1,4 млн), Білорусь і Румунія (по 1,2 млн), Словаччина (1 млн).

Що стосується туристичних країн, то, за даними Держприкордонслужби, в 2019 році на 37% зріс пасажиропотік до Катару, на 36% - до Єгипту, на 23% - до Грузії, на 21% - до Туреччини, на 20% - до ОАЕ і на 15% - на Кіпр.

Що стосується авіаподорожей, то літаки для подорожей у 2019 році використали 15 млн українців, що на 3,5 млн більше, ніж у 2018 році. Уточнюється, що і на виїзд, і на в'їзд було оформлено по 7,5 млн громадян України.