Кабмін сьогодні планує затвердити національну програму Україна-НАТО на 2020 рік

11:30 05.02.2020   Украина

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути низку законопроектів та проектів указів Президента України Володимира Зеленського, зокрема, законопроект про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві та указ про затвердження річної національної програми під егідою комісії Україна — НАТО на 2020 рік.

Про це повідомляє УНН із посиланням на сьогоднішній порядок денний, розміщений на сайті Кабміну.

Так, урядовці планують розглянути законопроекти щодо заохочення громадян України до проходження військової служби за контрактом, поліпшення соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей, щодо передачі цілісних майнових комплексів державних пожежно-рятувальних підрозділів та іншого майна Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, а також про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.

Окрім того, планують розглянути низку проектів указів Президента, зокрема, про затвердження Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі, про вихід з деяких рішень Ради глав держав Співдружності незалежних держав та про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна — НАТО на 2020 рік.

Також урядовці планують розглянути низку проектів постанов, зокрема, про ліквідацію територіальних органів Адміністрації Державної прикордонної служби, про внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України та про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України.

Окрім того, до розгляду запланована низка проектів розпоряджень Кабміну.

Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що в Україні створять Міністерство з питань окупованих територій.



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