Парламентська асамблея Ради Європи в моніторинговому звіті визнала Росію стороною мінських домовленостей та поставила вимогу припинити військову агресію проти України.

Про це заявила під час виступу з трибуни у сесійній залі Верховної Ради голова української парламентської делегації в ПАРЄ, народний депутат Єлизавета Ясько, передає кореспондент УНН.

"Українська делегація в ПАРЄ, яка складається з представників всіх фракцій, пройшла бойове хрещення і увійшла в 4 політичні групи, взяла участь у всіх пленарних засіданнях та розпочала роботу в комітетах", - сказала Ясько.

За її словами, українська делегація єдиним фронтом стояла за кожну правку, адже кожна правка і резолюція є дуже важливою для України.

"Як результат нашої роботи, ПАРЄ в моніторинговому звіті офіційно визнала Росію стороною мінських домовленостей та поставила вимогу припинити військову агресію проти України. Також в доповіді було зазначено про питання дотримання політики невизнання анексії Криму", - сказала Ясько.

За її словами, також Україна досягла певних результатів у роботі у коаліції "Балтік плюс".

"Ми злагоджено і консолідовано голосували разом та вирішували ряд питань. Також ми разом підписали декларацію про вимогу до Російської Федерації виконувати рішення і рекомендації, ухвалені в ПАРЄ. До декларації також приєдналися представники країн зі Словаччини, Великої Британії, Польщі, Ісландії", - повідомила Ясько.

Нагадаємо, голова української делегації у ПАРЄ Єлизавета Ясько повідомила, що делегація різних країн у ПАРЄ підписали декларацію про незгоду з рішенням щодо підтвердження повноважень російської делегації в ПАРЄ.