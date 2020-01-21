ПАРЄ визнала Росію стороною мінських домовленостей - Ясько
|11:15 05.02.2020
|Украина
Парламентська асамблея Ради Європи в моніторинговому звіті визнала Росію стороною мінських домовленостей та поставила вимогу припинити військову агресію проти України.
Про це заявила під час виступу з трибуни у сесійній залі Верховної Ради голова української парламентської делегації в ПАРЄ, народний депутат Єлизавета Ясько, передає кореспондент УНН.
"Українська делегація в ПАРЄ, яка складається з представників всіх фракцій, пройшла бойове хрещення і увійшла в 4 політичні групи, взяла участь у всіх пленарних засіданнях та розпочала роботу в комітетах", - сказала Ясько.
За її словами, українська делегація єдиним фронтом стояла за кожну правку, адже кожна правка і резолюція є дуже важливою для України.
"Як результат нашої роботи, ПАРЄ в моніторинговому звіті офіційно визнала Росію стороною мінських домовленостей та поставила вимогу припинити військову агресію проти України. Також в доповіді було зазначено про питання дотримання політики невизнання анексії Криму", - сказала Ясько.
За її словами, також Україна досягла певних результатів у роботі у коаліції "Балтік плюс".
"Ми злагоджено і консолідовано голосували разом та вирішували ряд питань. Також ми разом підписали декларацію про вимогу до Російської Федерації виконувати рішення і рекомендації, ухвалені в ПАРЄ. До декларації також приєдналися представники країн зі Словаччини, Великої Британії, Польщі, Ісландії", - повідомила Ясько.
Нагадаємо, голова української делегації у ПАРЄ Єлизавета Ясько повідомила, що делегація різних країн у ПАРЄ підписали декларацію про незгоду з рішенням щодо підтвердження повноважень російської делегації в ПАРЄ.
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