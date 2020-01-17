Російські ЗМІ підхопили і далі із «сенсаційними» заголовками ту «правду», в яку самі хочуть вірити - Emine Dzheppar
|11:01 05.02.2020
|Крым
Російські ЗМІ підхопили не якісний (в частині Криму) матеріл НВ щодо зустрічі із Помпео і далі із «сенсаційними» заголовками несуть ту «правду», в яку самі хочуть вірити.
Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Emine Dzheppar.
Маю наголосити на важливих аспектах:
- на зустрічі говорили про реформи та антикорупцію із Olena Tregub Andrii Borovyk, Інвестиції та бізнес із Andy Hunder
Та Крим. За компетентний бріф із цього питання на зустрічі була я.
- всі ключові меседжі я виклала у фейсбук
- по інтерв’ю до мене звернулись тільки Крым Реалии.
- журналісти НВ навіть не намагались взяти коментар щодо теми Криму під час зутрічі. Натомість дуже детально викладали «слова» та навіть інформацію щодо виразу обличчя.
Своє бачення щодо цього вже коментувала у попередньому пості.
- не вважаю етичним передавати слова державного секретаря щодо мого питання про Крим. Вважаю, це має зробити офіційно посольство США або прес-служба ДержДепу (враховуючи резонанс).
- офіційні позиція США є чіткою, багато разів артикульованою на різних рівнях та зафіксованою в багатьох міжнародних документах, зокрема й в Декларації Помпео, за що дякувала під час зустрічі. Жодним чином ця позиція не змінилась попри спроби російської пропаганди видавати бажане за дійсне.
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