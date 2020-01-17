Російські ЗМІ підхопили і далі із «сенсаційними» заголовками ту «правду», в яку самі хочуть вірити - Emine Dzheppar

11:01 05.02.2020   Крым

Російські ЗМІ підхопили не якісний (в частині Криму) матеріл НВ щодо зустрічі із Помпео і далі із «сенсаційними» заголовками несуть ту «правду», в яку самі хочуть вірити.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Emine Dzheppar.

Маю наголосити на важливих аспектах:

- на зустрічі говорили про реформи та антикорупцію із Olena Tregub Andrii Borovyk, Інвестиції та бізнес із Andy Hunder

Та Крим. За компетентний бріф із цього питання на зустрічі була я.

- всі ключові меседжі я виклала у фейсбук

- по інтерв’ю до мене звернулись тільки Крым Реалии.

- журналісти НВ навіть не намагались взяти коментар щодо теми Криму під час зутрічі. Натомість дуже детально викладали «слова» та навіть інформацію щодо виразу обличчя.

Своє бачення щодо цього вже коментувала у попередньому пості.

- не вважаю етичним передавати слова державного секретаря щодо мого питання про Крим. Вважаю, це має зробити офіційно посольство США або прес-служба ДержДепу (враховуючи резонанс).

- офіційні позиція США є чіткою, багато разів артикульованою на різних рівнях та зафіксованою в багатьох міжнародних документах, зокрема й в Декларації Помпео, за що дякувала під час зустрічі. Жодним чином ця позиція не змінилась попри спроби російської пропаганди видавати бажане за дійсне.



Ще на цю тему:

10:11 05.02.2020
Переговори по Криму будуть вестися в Стамбулі або Брюсселі - Мустафа Джемілєв
19:45 04.02.2020
Чехія ніколи не визнає Крим російським - МЗС:країни
17:20 04.02.2020
Російська фірма вимагає від партії Ле Пен, яка підтримувала анексію Криму, повернути 9 млн євро
12:40 04.02.2020
До роковин анексії у Києві відбудеться Форум Age of Crimea
09:20 04.02.2020
Аксенов решил "поручиться" в суде за арестованного владельца крымского сафари-парка "Тайган"
20:30 03.02.2020
Представник ОБСЄ сподівається, що робота кримського журналіста Семени тепер буде «безперешкодною»
20:15 03.02.2020
Чубаров: «Продаж води до Криму – здача позицій по деокупації»
20:01 03.02.2020
Зеленський розраховує вже найближчим часом погодити списки на наступний обмін полоненими
19:15 03.02.2020
Ердоган: Туреччина не визнає незаконної анексії Криму
19:01 03.02.2020
Кримського бізнесмена Зубкова, який підтримав анексію півострова, заарештував окупаційний суд
18:01 03.02.2020
Комітет Ради з деокупації проведе виїзне засідання в Херсонській області
17:40 03.02.2020
Україна розраховує на допомогу Туреччини у процесі звільнення політв’язнів РФ - Зеленський
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:30 31.01.2020
Азербайджан впервые будет представлен на крупнейшей и старейшей в странах Балтии турвыставке
19:20 21.01.2020
Баку и Тбилиси подписали план сотрудничества в оборонной сфере на 2020 год
17:30 21.01.2020
Алиев предложил ВТБ увеличить кредитование реального сектора экономики Азербайджана
16:45 17.01.2020
В Азербайджане строящийся танкер назовут именем академика / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
12:45 03.02.2020
В Армении возбудили еще одно дело после срыва тендера на поставку оружия из РФ
11:20 31.01.2020
ЮВО: В горах Армении танкисты учились уничтожать противника по методике «Танковая карусель»
16:15 29.01.2020
ЮВО: В Армении российские военные сдают зачетны по боевой стрельбе
18:15 27.01.2020
ЮВО: Российские военные в Армении тренируются на дорогах федерального значения
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 04.02.2020
Президент Болгарії висловив недовіру уряду
17:00 04.02.2020
ЄС: Мінімальна зарплата найнижча у Болгарії, найвища - у Люксембурзі
12:20 04.02.2020
Болгария инициирует возобновление дела против «Газпрома»
08:50 30.01.2020
Парламент Болгарії відмовився відправляти уряд у відставку
Всі новини країни
Греция Греция
17:21 03.02.2020
Мігранти побилися з поліцією на грецькому острові Лесбос
11:40 31.01.2020
Греческий парламент согласился расширить американское военное присутствие
09:50 30.01.2020
Греція планує встановити плавучий бар'єр, аби завадити напливу мігрантів
18:40 29.01.2020
Греція хоче встановити плавучий бар’єр, щоб завадити напливу мігрантів
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:10 04.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии прошли учения мотострелков
18:45 04.02.2020
В Южной Осетии покончил с собой солдат-контрактник из России
18:15 04.02.2020
ЮВО: Подразделения российской военной базы в Южной Осетии проведут боевые стрельбы
15:40 04.02.2020
Решения по экономическим вопросам в Грузии будут приниматься только после консультаций с частным сектором страны
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:15 29.01.2020
Президент Молдови хоче "всидіти на двох стільцях"
14:41 22.01.2020
В Молдові заперечили можливість передачі засудженого бізнесмена Платона в Україну
12:40 21.01.2020
Корінь "автомобільного конфлікту" Молдови та "Придністров'я" лежить у визнанні "МПР" стороною переговорів
10:41 20.01.2020
Молдова дозволила авто з придністровськими "номерами" перетинати кордон з Україною
Всі новини країни
Россия Россия
10:45 05.02.2020
США готують черговий пакет санкцій проти російського "Північного потоку-2" – ЗМІ
21:00 04.02.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 1, 2, 3 февраля
19:30 04.02.2020
Дивизион береговых ракетных комплексов «Бал» Каспийской флотилии заступил на боевое дежурство
19:00 04.02.2020
"Перспективный" российский дизельный двигатель "Чайка" не пойдет в серию
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:40 31.01.2020
Потужний землетрус у горах Румунії поширився на територію Одещини
18:45 30.01.2020
У Румунії опозиція ініціювала вотум недовіри уряду
18:15 28.01.2020
В Румунії побудували паром для роботи в Канаді, проектували який і українські інженери
11:41 24.01.2020
На кордоні з Румунією зі стріляниною зупинили контрабандистів
Всі новини країни
Турция Турция
09:45 05.02.2020
Президент Туреччини Реджеп Ердоган висловив готовність "без гніву" вести з Росією діалог про Сирію
08:45 05.02.2020
Удар Туреччини по силах Асада був виправданий — Помпео
20:45 04.02.2020
ЄС запровадить санкції проти двох турецьких громадян за буріння в економічній зоні Кіпру – ЗМІ
16:00 04.02.2020
Французские истребители провели учения над Кипром
Всі новини країни
Украина Украина
12:01 05.02.2020
Оккупированный Симферополь готовят к «сухому» режиму
11:45 05.02.2020
В Україні триває зростання пасажиропотоку до країн ЄС, до РФ - скоротився: Держприкордонслужба
11:30 05.02.2020
Кабмін сьогодні планує затвердити національну програму Україна-НАТО на 2020 рік
11:15 05.02.2020
ПАРЄ визнала Росію стороною мінських домовленостей - Ясько
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд