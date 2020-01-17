Російські ЗМІ підхопили не якісний (в частині Криму) матеріл НВ щодо зустрічі із Помпео і далі із «сенсаційними» заголовками несуть ту «правду», в яку самі хочуть вірити.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Emine Dzheppar.

Маю наголосити на важливих аспектах:

- на зустрічі говорили про реформи та антикорупцію із Olena Tregub Andrii Borovyk, Інвестиції та бізнес із Andy Hunder

Та Крим. За компетентний бріф із цього питання на зустрічі була я.

- всі ключові меседжі я виклала у фейсбук

- по інтерв’ю до мене звернулись тільки Крым Реалии.

- журналісти НВ навіть не намагались взяти коментар щодо теми Криму під час зутрічі. Натомість дуже детально викладали «слова» та навіть інформацію щодо виразу обличчя.

Своє бачення щодо цього вже коментувала у попередньому пості.

- не вважаю етичним передавати слова державного секретаря щодо мого питання про Крим. Вважаю, це має зробити офіційно посольство США або прес-служба ДержДепу (враховуючи резонанс).

- офіційні позиція США є чіткою, багато разів артикульованою на різних рівнях та зафіксованою в багатьох міжнародних документах, зокрема й в Декларації Помпео, за що дякувала під час зустрічі. Жодним чином ця позиція не змінилась попри спроби російської пропаганди видавати бажане за дійсне.