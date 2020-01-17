Адвокат спростував заяву російського омбудсмена Криму про «нормальний» стан здоров’я Гафарова

07:45 05.02.2020   Крым

Адвокат Рифат Яхін спростував заяву підконтрольного Росії омбудсмена Криму Лариси Опанасюк про те, що фігурант другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Джеміль Гафаров не скаржиться на стан здоров’я в СІЗО №1 Сімферополя.

Як повідомив Яхін в коментарі проєкту Радіо Свобода, він сумнівається в тому, чи дійсно Опанасюк відвідувала його підзахисного в СІЗО.

«Востаннє я відвідував Джеміля Гафарова в слідчому ізоляторі в п’ятницю, 31 січня, одразу після судового засідання. Тоді Джеміль мені нічого не говорив про те, що його нібито відвідував омбудсмен. Та й коли вона могла відвідати Джеміля, якщо весь тиждень він був на медобстеженні. Його вивозили щодня, починаючи з вівторка. Я цій заяві не вірю з однієї простої причини: я звертався до омбудсмена безліч разів і кожного разу отримував відповіді на кшталт: ваше звернення прийняте до розгляду або перенаправлене в іншу інстанцію», – розповів адвокат.

Яхін також повідомив, що належне лікування його підзахисного не проводили з моменту арешту.

«Особливо цинічно з боку омбудсмена заявляти, що у Джеміля Гафарова все у порядку зі здоров’ям. Хвора нирка при ньому, хворе серце при ньому. Ніхто пересадку органів в СІЗО йому не зробив. Належним чином медичну допомогу йому не надають. Постає питання, тоді як він може почуватися нормально?», – сказав Рифат Яхін.

У вівторок 4 лютого підконтрольний Росії омбудсмен Криму Лариса Опанасюк відвідала в СІЗО №1 Сімферополя фігуранта другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Джеміля Гафарова. За її словами, Гафаров попросив омбудсмена посприяти у продовженні йому інвалідності і не скаржився на стан здоров’я та умови утримання в СІЗО.

Адвокат фігуранта другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Джеміля Гафарова Рифат Яхін 29 січня підтвердив, що його підзахисного вивозять на медобстеження до лікарні імені Семашка. Тоді ж управління російської ФСВП у Криму заявило, що Гафаров не потребує медичної допомоги.

У Криму 16 січня на закритому засіданні підконтрольний Кремлю суд залишив під арештом фігуранта другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Джеміля Гафарова.

У грудні 2019 року уповноважена з прав людини Людмила Денісова просила російського омбудсмена Тетяну Москалькову провести медичне обстеження і надати медичну допомогу заарештованому кримському татарину Джемілю Гафарову, який перебуває у сімферопольському слідчому ізоляторі.

Адвокат Гафарова зазначав, що його підзахисний перебуває у критичному стані. Джеміль Гафаров має третю групу інвалідності, хронічне захворювання нирок і пов’язані з ними хвороби серця.

Співробітники ФСБ Росії, МВС Росії і Росгвардії 27 березня 2019 року провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». Загалом було затримано 24 активісти за звинуваченням в участі у забороненій в Росії та анексованому Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

Раніше представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів «Кримської солідарності» після масових обшуків 27 березня 2019 року в анексованому Криму, закликав до їх негайного звільнення з російського СІЗО.



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