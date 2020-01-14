США готують черговий пакет санкцій проти російського "Північного потоку-2" – ЗМІ

10:45 05.02.2020   Россия

Палата представників і Сенат США готові ухвалити ще один закон про санкції проти «Північного потоку-2» у випадку, якщо Росія добудує кілометри трубопроводу.

Про це повідомляє Handelsblatt з посиланням на власні джерела, передає УНІАН.

Санкції стосуватимуться європейських інвесторів – учасників російського проекту, та компаній, які купуватимуть газ через трубопровід. Співрозмовники видання стверджують, що ухвалення чергових санкцій можливе вже у лютому або березні.

Довідка:

Проектом "Північний потік-2" передбачено будівництво та роботу двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Новий трубопровід в обхід України планували побудувати поряд з вже наявним "Північним потоком-1" до кінця 2019 року.

Наприкінці березня - початку квітня 2018 року компанія Nord Stream 2 (оператор проекту будівництва газопроводу "Північний потік-2") отримала дозвіл на будівництво газопроводу від Німеччини та Фінляндії, а в червні - від Швеції.

В кінці жовтня 2019 року Данське енергетичне агентство видало дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" на континентальному шельфі на південний схід від Борнхольма (острів в Данії) довжиною 147 км.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є "Газпром". Фінансування проекту ведуть європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2».

20 грудня президент США Дональд Трамп підписав закон про оборонний бюджет США на 2020 рік, який передбачає, зокрема, санкції проти компаній, що беруть участь у будівництві газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Після цього швейцарська компанія Allseas призупинила участь у будівництві "Північного потоку-2" через набуття чинності закону про оборонний бюджет США.

30 грудня стало відомо, що компанія вийшла з участі в проекті, її судна вже покинули Балтійське море.

 



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