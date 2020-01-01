Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган пояснив, що під час візиту до Києва привітав почесну варту словами "Слава Україні", тому що це офіційне вітання для армії країни.

Про це Ердоган розповів турецьким журналістам на борту літака, на якому повертався в Анкару, передає газета Sabah. Нагадаємо, президент здійснив візит до України 3 лютого, повідомляє OBOZREVATEL.

"Хіба Україна не вільна країна? Кожен президент, приїжджаючи в Україну з офіційним візитом, використовує це вітання. Як ті, хто приїжджає до нас, кажуть "Merhaba Asker!" [Здрастуй, солдате]", – сказав він.

Нагадаємо, в 2018 році це вітання стало офіційним в українській армії і поліції.

РосЗМІ активно поширювали новину про звернення турецького президента до українських військових. Так, агенство "РИА Новости" написало:

"Гасло "Слава Україні!" з відповіддю "Героям слава!" – пароль-вітання членів Організації українських націоналістів, бойовим крилом якого була Українська повстанська армія".

Пропагандисти зазначили, що УПА – "заборонена в Росії екстремістська організація".