Президент Туреччини Реджеп Ердоган висловив готовність "без гніву" вести з Росією діалог про Сирію

09:45 05.02.2020   Турция

Туреччині на цьому етапі не потрібно вступати в конфлікт або серйозне протиріччя з Росією через Сирію.

Про це турецький лідер Реджеп Ердоган заявив 4 січня під час спілкування з журналістами на борту літака після візиту в Україну, повідомляє канал NTV, передає Гордон.

Він висловив готовність вести із РФ щодо цього питання діалог "без гніву", оскільки в Туреччини та РФ є "дуже серйозні" спільні стратегічні проєкти.

Ердоган зарахував до таких ініціатив співпрацю в енергетичній сфері, зокрема запуск газопроводу "Турецький потік", яким Туреччина отримує російський газ, закупівлі зенітно-ракетних комплексів С-400 і туризм. За словами Ердогана, у 2019 році РФ стала лідером за кількістю туристів, які відвідали Туреччину.

Із 2011 року в Сирії триває воєнний конфлікт. У бойових діях беруть участь урядові війська, опозиціонери, радикальні ісламісти, курди, бойовики "Ісламської держави", а також збройні сили РФ, США, Ірану та Туреччини.

У межах угоди про зони деескалації, підписаної у 2017 році, частина провінції залишилася під контролем опозиції, яку частково підтримує Анкара.

9 січня 2020 року Росія і Туреччина домовилися про режим припинення вогню в Ідлібі з опівночі 12 січня. Угоди було досягнуто після запеклих боїв між урядовими військами, за якими стоїть Росія, та опозицією, коли силам Асада вдалося значно просунутися на південний схід. Ердоган критикував РФ за тривалі бомбардування у провінції Ідліб.

3 лютого Ердоган повідомив, що в Сирії внаслідок обстрілу загинули турецькі військові. Він заявив про удар у відповідь і закликав Росію "не ставити перешкод". Ердоган говорив, що Туреччина не має наміру припиняти операцію в Ідлібі.
 



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