Київ не планує відновлювати подавання води в анексований Крим.

Про це представник президента України у Криму Антон Кориневич заявив у Facebook 4 лютого, повідомляє Гордон.



Кориневич розповів, що 11–12 лютого в Херсонській області відбудеться виїзне засідання комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.



Під час цього візиту члени комітету планують відвідати контрольний пункт в'їзду-виїзду "Каланчак", а також дамбу перекритої ділянки Північно-Кримського каналу, оскільки дамба розташована "в безпосередній близькості до КПВВ", додав він.



"Ніхто ні про яке відновлення водопостачання не говорить, вода з каналу піде у Крим тільки після деокупації. Жодної води до деокупації. Виїзне засідання комітету ніяк не пов'язане з питанням водопостачання, а має на меті ознайомлення із ситуацією біля адмінмежі з тимчасово окупованою АР Крим", – підкреслив постпред президента.



Він назвав спекуляціями повідомлення про ймовірне відновлення постачань води в анексований Крим та інформацію, що засідання комітетів Херсонської області нібито пов'язане з цим.



Про те, що 11–12 лютого до греблі Північно-Кримського каналу вирушає "комісія", яка буде "оглядати" канал і "вирішувати питання" відновлення постачання води у Крим, 4 лютого у Twitter заявив лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький. Він посилався на непідтверджені дані джерел у Кабміні.



За словами голови бюджетного комітету Верховної Ради, нардепа від "Слуги народу" Юрія Арістова, українська влада розглядала ідею продавати воду в анексований Росією Крим. Про це він розповів журналістам програми "Схеми: корупція в деталях", яка вийшла в ефір 30 січня.



"Була ідея продавати воду. Ізраїльтяни продають воду практично у країну, що воює (Ізраїль постачає воду в Палестину. – "ГОРДОН"), вони заробляють. Вони фактично вирішують свої соціальні проблеми завдяки такому. Ось і в нас була ідея, наприклад, продавати воду в Росію", – сказав нардеп.



На відео зазначено, що розмова "Схем" з Арістовим відбулася 17 жовтня 2019 року.



У Радфеді РФ назвали "слушною" ідею про продаж води у Крим.



Україна забезпечувала через Північно-Кримський канал до 85% потреб Криму у прісній воді. Після анексії Криму РФ навесні 2014 року Київ припинив подавання води на півострів. У квітні 2017 року кримська влада запевняла, що їм удалося повністю подолати цю проблему, але, як повідомляли експерти виданню "Крим.Реалії", ця інформація не відповідає дійсності. За даними ЗМІ, у Криму поки не знайшли альтернативи постачанням дніпровської води, окрім масштабного викачування підземних вод.



У серпні 2018 року після викидів в атмосферу в районі заводу "Кримський титан" окупаційна влада зв'язалася з керівництвом Херсонської області і просила воду нібито для покриття кислотонакопичувача заводу. Українська влада перевірила версію про кислотонакопичувач і з'ясувала, що він не є джерелом викидів. Води Криму не дали.



У червні 2019 року експостпред президента України в АРК Борис Бабін заявив, що окупанти пропонували хабарі за відновлення водопостачання у Крим.



У вересні начальник управління Північно-Кримського каналу Сергій Шевченко говорив, що подавати воду з материкової України у Крим технічно неможливо.

