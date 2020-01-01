Уряд анонсував створення Міністерства з питань окупованих територій

10:21 05.02.2020   Украина

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що в Кабміні було прийнято рішення про створення Міністерства з питань окупованих територій.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це дасть нам можливість набагато ефективніше працювати над питаннями реінтеграції Донбасу та питаннями роботи з людьми, які залишилися на окупованих територіях або переїхали на підконтрольну територію й є тимчасово переміщеними особами", - заявив Гончарук.

Також прем'єр пообіцяв, що Кабмін готовий надати звіт про свою роботу.

"Домовилися про те, що найближчим часом разом із урядом і главами парламентських комітетів проведемо стратегічну сесію, щоб серйозно поговорити на тему стратегії країни. Також міністри на цьому тижні проведуть в профільних парламентських комітетах презентації того, що було зроблено за 5 місяців і планується на найближчий рік", - зазначив прем'єр.



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