Уряд анонсував створення Міністерства з питань окупованих територій
|10:21 05.02.2020
|Украина
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що в Кабміні було прийнято рішення про створення Міністерства з питань окупованих територій.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Це дасть нам можливість набагато ефективніше працювати над питаннями реінтеграції Донбасу та питаннями роботи з людьми, які залишилися на окупованих територіях або переїхали на підконтрольну територію й є тимчасово переміщеними особами", - заявив Гончарук.
Також прем'єр пообіцяв, що Кабмін готовий надати звіт про свою роботу.
"Домовилися про те, що найближчим часом разом із урядом і главами парламентських комітетів проведемо стратегічну сесію, щоб серйозно поговорити на тему стратегії країни. Також міністри на цьому тижні проведуть в профільних парламентських комітетах презентації того, що було зроблено за 5 місяців і планується на найближчий рік", - зазначив прем'єр.
Ще на цю тему:
В Одесі після корупційного скандалу призначили нового тимчасового керівника податкової
Зеленський призначив нового голову Одеської ОДА
Кабмін звільнив чотирьох заступників міністрів із питань тимчасово окупованих територій
Президент змінив склад комісії з питань помилування
Суд вернул Сенкевича в кресло мэра Николаева
Гройсман порекомендовал уволиться главе "Укроборонпрома"
Обыски у Труханова: в НАБУ рассказали, что искали у мэра Одессы
Безопасность Гройсмана в Херсоне контролировали снайперы на крыше облгосадминистрации / Фото
Завтра все сотрудники аппарата Николаевского горсовета получат уведомления об увольнении
Патрульная полиция vs одесские VIP / Документ / Видео