Окупанти готують в Криму масові відключення електрики

09:30 05.02.2020   Крым

Представники окупаційних органів Криму попереджають жителів півострова про майбутні відключення електрики.

Як повідомляє УНІАН, з 5 по 7 лютого відключення пройдуть у низці населених пунктів і десятках вулиць, про що вже попередили в "Крименерго" і "Севастопольенерго".

У середу, 5 лютого, без світла залишаться мешканці Севастополя, Сімферополя, Судака, а також Чорноморського, Нижньогірського, Красноперекопського, Сімферопольського районів.

 При цьому в Євпаторії заплановано відключення світла з 5 по 7 лютого.


 



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