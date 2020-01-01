Окупанти готують в Криму масові відключення електрики
|09:30 05.02.2020
|Крым
Представники окупаційних органів Криму попереджають жителів півострова про майбутні відключення електрики.
Як повідомляє УНІАН, з 5 по 7 лютого відключення пройдуть у низці населених пунктів і десятках вулиць, про що вже попередили в "Крименерго" і "Севастопольенерго".
У середу, 5 лютого, без світла залишаться мешканці Севастополя, Сімферополя, Судака, а також Чорноморського, Нижньогірського, Красноперекопського, Сімферопольського районів.
При цьому в Євпаторії заплановано відключення світла з 5 по 7 лютого.
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