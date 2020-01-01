Удар Туреччини по силах Асада був виправданий — Помпео
|08:45 05.02.2020
|Турция
Державний секретар США Майк Помпео заявив, що США повністю підтримують дії Туреччини у відповідь на масований удар з боку сирійських сил.
Про це пише Reuters, повідомляє НВ.
«Ми підтримуємо нашу союзницю по НАТО Туреччину після нападу, в результаті якого загинули кілька турецьких солдатів, і повністю підтримуємо виправдані дії Туреччини у відповідь», — сказав держсекретар.
При цьому Помпео засудив удар сил сирійського режиму Башара Асада по позиціях в провінції Ідліб, останньому оплоті сирійської опозиції.
«Сполучені Штати засуджують триваючі, непростимі і безжальні атаки проти жителів Ідлібу», — йдеться в заяві.
Нагадаємо, що підрозділ турецької армії, перекинутий в сирійський Ідліб, зазнав артилерійського обстрілу з боку сил режиму Башара Асада. В результаті загинули шестеро турецьких військовослужбовців.
У відповідь Туреччина завдала масованого артилерійського удару по позиціях сил Асада. Було «нейтралізовано» 76 військових сил Асада
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