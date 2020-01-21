У штаб-квартирі НАТО обговорили ключові реформи в оборонному секторі Україні

09:15 05.02.2020   Украина

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулася зустріч Північноатлантичної Ради з членами Консультативно-експертної групи Комітету реформ Міноборони та ЗСУ, в ході якої обговорили пріоритети ключових реформ в українському секторі безпеки й оборони.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті НАТО, повідомляє Укрінформ.

"Союзники по НАТО вітали зусилля експертної Групи у підтримці України в імплементації ключових реформ відповідно до євроатлантичних принципів та у забезпеченні їх змістовності. Зокрема, союзники вітали зусилля з розвитку системи цивільного контролю та демократичного нагляду у секторі безпеки й оборони, у вдосконаленні системи управління Збройними силами, а також у боротьбі з корупцією", - йдеться у повідомленні.

Заступник генерального секретаря НАТО Мірче Джоане (Mircea Geoană), який головував під час зустрічі, подякував членам Групи радників за тісну співпрацю з Представництвом НАТО в Україні.

Відзначається, що з 2014 року НАТО посилило свою підтримку на адресу України, зокрема, з використанням Трастових фондів, збільшенням кількості радників та наданням практичної допомоги у реалізації програм з розвитку спроможностей.

"Альянс продовжує надавати стратегічну дорадчу допомогу реформам України у секторі безпеки й оборони, відповідно до цілей, визначених у Законі (України) про національну безпеку від 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Консультативно-експертна група Комітету реформ Міноборони та ЗС України – це дорадчий орган, який був заснований у 2016 році для передання досвіду та рекомендацій у сфері оборонних реформ для керівників державних органів України.



Ще на цю тему:

11:30 05.02.2020
Кабмін сьогодні планує затвердити національну програму Україна-НАТО на 2020 рік
12:21 03.02.2020
США направлять до Європи 20 тисяч військових для найбільших навчань НАТО
11:21 30.01.2020
У НАТО позитивно оцінили виконання Україною реформ
17:40 28.01.2020
Україна ставить амбітні цілі у відносинах НАТО за двома напрямками
17:15 28.01.2020
У Раді закликали НАТО вирішити питання з наданням Україні ПДЧ
10:01 28.01.2020
Україна може вступити в НАТО швидше, ніж в Євросоюз - Кулеба
09:15 28.01.2020
Кабмін і НАТО проведуть тренінги для держслужбовців - Кулеба
19:30 27.01.2020
Уряд разом з НАТО вперше проведе тренінг для держслужбовців 52 інституцій
17:01 24.01.2020
В Україні презентували перший підручник з НАТОзнавства В Україні презентували перший підручник з НАТОзнавства
16:21 24.01.2020
Стратегію розвитку Повітряних Сил до 2035 року розробляють з урахуванням досвіду країн-членів НАТО
16:41 22.01.2020
Кораблі ВМС США залишили Чорне море. Росія зміцнюється поблизу Криму?
11:15 22.01.2020
Загороднюк вважає своїм головним завданням досягти військових критеріїв членства в НАТО
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:30 31.01.2020
Азербайджан впервые будет представлен на крупнейшей и старейшей в странах Балтии турвыставке
19:20 21.01.2020
Баку и Тбилиси подписали план сотрудничества в оборонной сфере на 2020 год
17:30 21.01.2020
Алиев предложил ВТБ увеличить кредитование реального сектора экономики Азербайджана
16:45 17.01.2020
В Азербайджане строящийся танкер назовут именем академика / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
12:45 03.02.2020
В Армении возбудили еще одно дело после срыва тендера на поставку оружия из РФ
11:20 31.01.2020
ЮВО: В горах Армении танкисты учились уничтожать противника по методике «Танковая карусель»
16:15 29.01.2020
ЮВО: В Армении российские военные сдают зачетны по боевой стрельбе
18:15 27.01.2020
ЮВО: Российские военные в Армении тренируются на дорогах федерального значения
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 04.02.2020
Президент Болгарії висловив недовіру уряду
17:00 04.02.2020
ЄС: Мінімальна зарплата найнижча у Болгарії, найвища - у Люксембурзі
12:20 04.02.2020
Болгария инициирует возобновление дела против «Газпрома»
08:50 30.01.2020
Парламент Болгарії відмовився відправляти уряд у відставку
Всі новини країни
Греция Греция
17:21 03.02.2020
Мігранти побилися з поліцією на грецькому острові Лесбос
11:40 31.01.2020
Греческий парламент согласился расширить американское военное присутствие
09:50 30.01.2020
Греція планує встановити плавучий бар'єр, аби завадити напливу мігрантів
18:40 29.01.2020
Греція хоче встановити плавучий бар’єр, щоб завадити напливу мігрантів
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:10 04.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии прошли учения мотострелков
18:45 04.02.2020
В Южной Осетии покончил с собой солдат-контрактник из России
18:15 04.02.2020
ЮВО: Подразделения российской военной базы в Южной Осетии проведут боевые стрельбы
15:40 04.02.2020
Решения по экономическим вопросам в Грузии будут приниматься только после консультаций с частным сектором страны
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:15 29.01.2020
Президент Молдови хоче "всидіти на двох стільцях"
14:41 22.01.2020
В Молдові заперечили можливість передачі засудженого бізнесмена Платона в Україну
12:40 21.01.2020
Корінь "автомобільного конфлікту" Молдови та "Придністров'я" лежить у визнанні "МПР" стороною переговорів
10:41 20.01.2020
Молдова дозволила авто з придністровськими "номерами" перетинати кордон з Україною
Всі новини країни
Россия Россия
10:45 05.02.2020
США готують черговий пакет санкцій проти російського "Північного потоку-2" – ЗМІ
21:00 04.02.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 1, 2, 3 февраля
19:30 04.02.2020
Дивизион береговых ракетных комплексов «Бал» Каспийской флотилии заступил на боевое дежурство
19:00 04.02.2020
"Перспективный" российский дизельный двигатель "Чайка" не пойдет в серию
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:40 31.01.2020
Потужний землетрус у горах Румунії поширився на територію Одещини
18:45 30.01.2020
У Румунії опозиція ініціювала вотум недовіри уряду
18:15 28.01.2020
В Румунії побудували паром для роботи в Канаді, проектували який і українські інженери
11:41 24.01.2020
На кордоні з Румунією зі стріляниною зупинили контрабандистів
Всі новини країни
Турция Турция
09:45 05.02.2020
Президент Туреччини Реджеп Ердоган висловив готовність "без гніву" вести з Росією діалог про Сирію
08:45 05.02.2020
Удар Туреччини по силах Асада був виправданий — Помпео
20:45 04.02.2020
ЄС запровадить санкції проти двох турецьких громадян за буріння в економічній зоні Кіпру – ЗМІ
16:00 04.02.2020
Французские истребители провели учения над Кипром
Всі новини країни
Украина Украина
12:01 05.02.2020
Оккупированный Симферополь готовят к «сухому» режиму
11:45 05.02.2020
В Україні триває зростання пасажиропотоку до країн ЄС, до РФ - скоротився: Держприкордонслужба
11:30 05.02.2020
Кабмін сьогодні планує затвердити національну програму Україна-НАТО на 2020 рік
11:15 05.02.2020
ПАРЄ визнала Росію стороною мінських домовленостей - Ясько
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд