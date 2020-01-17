Сьогодні на засіданні в Південному окружному військовому суді м.Ростов-на-Дону фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (красногвардійська група) Рустем Емірусеїнов, Ескендер Абдулганієв і Арсен Абхаїров заявили суду, що наявну в їх справі релігійну літературу їм підкинули під час обшуків співробітники спецслужб.

Про це йдеться в повідомленні Кримської солідарності у Facebook.

"Суддя запитує Емірусеїнова, чи дійсно не належать йому предмети, перелічені в протоколі обшуку. Емірусеїнов стверджує, що книги йому підкинули співробітники ФСБ за його відсутності", - йдеться в повідомленні.

Під час оголошення протоколу обшуку в будинку Абдулганієва політв'язень також заявив, що співробітники ФСБ підкинули йому ісламську літературу, причому за його присутності.

"Абдулганієв підтверджує приналежність листів, блокнота, жорсткого диска, телефону і планшета, приналежність брошури і книг заперечує, каже, що підкинули йому три книги і журнал ... Каже, книги йому в тумбочку підкинули при ньому. Співробітник ФСБ посміявся на запитання про те, що він робить, сказав: "У суді розберуться", - повідомляє Кримська солідарність.

Абхаїров після оголошення протоколу обшуку також відмовився від підкинутих йому книг релігійного змісту.

"Після протоколу допиту Абхаїрова, він розповідає про те, як до нього увірвалися додому співробітники ФСБ в масці, накричали, довели матір до болю в серці і тиску, налякали дружину. Стверджує, що книги підкинули, а електронні носії у нього вдома були порожні", - інформує Кримська солідарність.

"Це повна фабрикація справи, просто зайшли і підкинули. Я про це говорив, але мати була при смерті, і я був зайнятий нею" - розповів Абхаїров.

Що стосується підпису фігурантів справи в протоколах обшуку, двоє фігурантів - Емірусеїнов і Абдулганієв заявили, що їхні підписи підроблені, Абхаїров підтвердив лише частину своїх автографів під протоколом.

Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаїрова і Рустема Емірусеїнова було затримано 14 лютого 2019 року в с.Октябрське Красногвардійського району. ФСБ Росії стверджує, що затримані після обшуку кримські татари причетні до організації "Хізб ут-Тахрір".

Раніше за відмову співпрацювати зі слідством і небажання визнавати себе винними в тероризмі їх помістили в психіатричну лікарню.

Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав політв'язнями 11 кримчан, яких переслідують за участь у "Хізб ут-Тахрір", у тому числі Абдулганієва, Абхаїрова й Емірусеїнова.