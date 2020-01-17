Відносно колишнього фігуранта "справи 26 лютого" Мустафи Дегерменджи окупаційна влада винесла постанову про дострокове припинення умовного терміну і зняття судимості.

Про це з посиланням на матір Дегерменджи повідомляє в Facebook Кримська солідарність.

«Сьогодні в Судакському центральному суді о 14.30 за участю мого сина Мустафи Дегерменджи і адвоката Солодкова пройшло судове засідання, в ході якого розглядалося подане нами 25 грудня 2019 року клопотання про скасування умовного засудження та зняття судимості. Ми дуже переживали, але в засіданні ані прокурор, ані представник УФСІН не заперечували проти клопотання ", - розповіла Аліє Дегерменджі.

За її словами, адвокат надав "суду" документи про працевлаштування Мустафи, а також характеристики та виписку з трудової.

"Зрештою суддя виніс позитивне рішення. Вирок набере чинності через 10 днів", - прокоментувала Аліє Дегерменджи.

Сам Мустафа Дегерменджи сказав, що не очікував, що "суд" винесе таке рішення. "Радий, що сьогодні все так вийшло. Результатом задоволений. І, чесно, не очікував ", - розповів ексфігурант справи" 26 лютого ".

Як повідомлялося, 26 лютого 2014 року напередодні окупації Криму російськими військовими перед будівлею Верховної Ради АРК пройшов багатотисячний мітинг прихильників і противників російського статусу півострова. З приходом окупаційної влади почався процес над прихильниками територіальної цілісності України: були затримані заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, а також кримські татари Алі Асанов, Мустафа Дегерменджи, Ескендер Кантемирлв, Талят Юнусов, Ескендер Емірвалієв, Арсен Юнусов і Ескендер Небієв.

Пізніше суд розділив «справу 26 лютого» на дві: "справа Чийгоза", в рамках якої заступник голови Меджлісу підозрювався в "організації масових заворушень", та інших учасників процесу, обвинувачених в "участі в масових заворушеннях". Мустафу Дегерменджи засудили до 4 років 6 місяців з випробувальним терміном 3 роки, водночас два роки він провів під вартою в ФКУ СІЗО Сімферополя.

6 квітня 2017 року Центральна районний суд Сімферополя змінив Дегерменджи запобіжний захід на домашній арешт. 19 червня 2018 року Дегерменджи був засуджений до 4 років 6 місяців умовно.