Рішення суду про зупинку передачі в концесію порту Херсона буде оскаржено, - заява Мінінфраструктури

08:30 05.02.2020   Украина

Рішення Шостого апеляційного адміністративного суду про зупинку передачі в концесію херсонського порту винесено без належної оцінки аргументів Міністерства.

На сайті Міністерства інфраструктури оприлюднено заяву, згідно з якою рішення суду про призупинення дії наказу відомства про затвердження результатів та визначення переможця конкурсу для передачі в концесію Херсонського морського торгового порту буде оскаржено, інформує Цензор.Нет.

"Міністерство інфраструктури забезпечило проведення концесійних конкурсів у морських портах Херсон і Ольвія відкрито, прозоро і з дотриманням вимог чинного законодавства. Нашою головною метою є дотримання інтересів держави, а саме - залучення в портову галузь інвесторів, які готові інвестувати в розвиток українських портів і мають відповідні фінансові і технічні можливості... Рішення винесено без належної оцінки аргументів Міністерства. Міністерство інфраструктури України не погоджується з вказаним вище рішенням суду і здійснює заходи, спрямовані на оскарження цього рішення в судовому порядку", - сказано в повідомленні.

У Мінінфраструктури заявили, що скасували рішення про допуск "Спеціальна компанія морський порт Херсон" до участі у концесійному конкурсі, тому що комісія не отримала підтвердження наявності у компанії грошей на банківських рахунках або цінних паперів у розмірі 8 млн доларів.

Нагадаємо, 12 вересня 2019 року Міністерство інфраструктури оголосило про проведення концесійних конкурсів із передачі в концесію майна ДП "Херсонський морський торговельний порт".

21 січня 2020 року в уряді повідомили, що в концесійному конкурсі перемогла компанія, що запропонувала найкращі умови, - ТОВ "Рісоіл-Херсон". У Кабміні повідомили про 300 млн інвестиційних зобов'язань цієї компанії щодо порту. Також прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що компанія-інвестор вкладе понад 18 млн гривень у місцеву інфраструктуру.

3 лютого Шостий апеляційний суд Києва задовольнив позов щодо звернення ТОВ "Спеціальна компанія морський порт Херсон", зупинивши дію наказу Міністерства інфраструктури про затвердження результатів концесійного конкурсу та визначення переможця в порту "Херсон".



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