У місті Одеса розпочато головну конференцію з планування українсько-американського навчання “Сі Бриз-2020”
|08:01 05.02.2020
|Украина
4 лютого, в Одесі розпочато головну конференцію з планування українсько-американського навчання “Сі Бриз-2020”.
Метою заходує узгодження основних питань сценарію, розробка деталізованого плану проведення, уточнення складу учасників, локацій навчань, розрахунок логістичних потребтощо, повідомляє прес-центр Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
Окрім України та Сполучених Штатів Америки, у конференції взяли участь делегації Канади,Болгарії, Великої Британії, Грузії,Естонії, Південної Кореї, Литви, Норвегії, Польщі, Румунії, Турецької Республіки, Японії, Молдови, Данії, Латвіїі Швеції.
Загалом у багатонаціональному навчанні планується участь представників близько 20-ти країн.
- У сучасному світі чимало викликіві ми багато років працювали пліч-о-пліч, щоб разом їх долати. Щоразу під час навчань кожен міг вкотре переконатися, що море – це не перешкода, а дорога, яка нас об’єднує. Наше завдання зробити її безпечнішою, – зазначив перший заступник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України контр-адмірал Олексій Неїжпапа.
За словами капітана 1 рангу Олексія Доскато – керівника навчання з української сторони, важливим показником цього року стало залучення нових учасників, а саме представників Японії та Південної Кореї. Також вперше в історії «Сі Бриз-2020» у сухопутному компоненті планується участь підрозділ Збройних Сил Норвегії.
Попередньо, серед сил та засобів, які будуть представляти Україну на міжнародному навчанні –20 одиниць корабельного складу ВМС ЗС України, 7 одиниць Державної прикордонної служби України, підрозділи морської піхоти ВМС ЗС України, Сил Спеціального Призначення, Національної Гвардії та Повітряних Сил ЗС України.
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