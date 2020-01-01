У місті Одеса розпочато головну конференцію з планування українсько-американського навчання “Сі Бриз-2020”

08:01 05.02.2020   Украина

 4 лютого, в Одесі розпочато головну конференцію з планування українсько-американського навчання “Сі Бриз-2020”.

Метою заходує узгодження основних питань сценарію, розробка деталізованого плану проведення, уточнення складу учасників, локацій навчань, розрахунок логістичних потребтощо, повідомляє прес-центр Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Окрім України та Сполучених Штатів Америки, у конференції взяли участь делегації Канади,Болгарії, Великої Британії, Грузії,Естонії, Південної Кореї, Литви, Норвегії, Польщі, Румунії, Турецької Республіки, Японії, Молдови, Данії, Латвіїі Швеції.

Загалом у багатонаціональному навчанні планується участь представників близько 20-ти країн.

- У сучасному світі чимало викликіві ми багато років працювали пліч-о-пліч, щоб разом їх долати. Щоразу під час навчань кожен міг вкотре переконатися, що море – це не перешкода, а дорога, яка нас об’єднує. Наше завдання зробити її безпечнішою, – зазначив перший заступник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

За словами капітана 1 рангу Олексія Доскато – керівника навчання з української сторони, важливим показником цього року стало залучення нових учасників, а саме представників Японії та Південної Кореї. Також вперше в історії «Сі Бриз-2020» у сухопутному компоненті планується участь підрозділ Збройних Сил Норвегії.

Попередньо, серед сил та засобів, які будуть представляти Україну на міжнародному навчанні –20 одиниць корабельного складу ВМС ЗС України, 7 одиниць Державної прикордонної служби України, підрозділи морської піхоти ВМС ЗС України, Сил Спеціального Призначення, Національної Гвардії та Повітряних Сил ЗС України.

 



Ще на цю тему:

14:18 13.07.2019
Учасники Sea Breeze штурмували кораблі та звільняли заручників
18:55 11.07.2019
Учения «Си Бриз - 2019»: активная морская фаза
16:59 11.07.2019
Українські морпіхи готуються до чергування у бойовій тактичній групі ЄС
17:13 10.07.2019
Черноморский флот РФ прокомментировал сообщение о провокации в зоне учений Sea Breeze
18:35 09.07.2019
Sea Breeze-2019: морпіхи захоплювали плацдарм і пройшли курс виживання
14:59 09.07.2019
Кораблі НАТО вийшли з Одеси в море для продовження навчання Sea Breeze
15:12 05.07.2019
Sea Breeze-2019: водолази "розміновуватимуть" затонулий корабель
11:45 05.07.2019
Sea Breeze-2019: у порт Одеси зайшли вже п'ять кораблів країн НАТО
15:55 04.07.2019
Учения «Си Бриз - 2019»: морпехи Украины и США провели боевые стрельбы / Фото
15:05 04.07.2019
Четыре корабля НАТО зашли в порт Одессы / Фото, видео
15:15 01.07.2019
Одну з локацій «Сі-Бриз» довелося змінити через вимогу Росії
08:30 01.07.2019
Sea Breeze: В Одесу прибули корвети з Румунії та есмінець зі США
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:30 31.01.2020
Азербайджан впервые будет представлен на крупнейшей и старейшей в странах Балтии турвыставке
19:20 21.01.2020
Баку и Тбилиси подписали план сотрудничества в оборонной сфере на 2020 год
17:30 21.01.2020
Алиев предложил ВТБ увеличить кредитование реального сектора экономики Азербайджана
16:45 17.01.2020
В Азербайджане строящийся танкер назовут именем академика / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
12:45 03.02.2020
В Армении возбудили еще одно дело после срыва тендера на поставку оружия из РФ
11:20 31.01.2020
ЮВО: В горах Армении танкисты учились уничтожать противника по методике «Танковая карусель»
16:15 29.01.2020
ЮВО: В Армении российские военные сдают зачетны по боевой стрельбе
18:15 27.01.2020
ЮВО: Российские военные в Армении тренируются на дорогах федерального значения
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 04.02.2020
Президент Болгарії висловив недовіру уряду
17:00 04.02.2020
ЄС: Мінімальна зарплата найнижча у Болгарії, найвища - у Люксембурзі
12:20 04.02.2020
Болгария инициирует возобновление дела против «Газпрома»
08:50 30.01.2020
Парламент Болгарії відмовився відправляти уряд у відставку
Всі новини країни
Греция Греция
17:21 03.02.2020
Мігранти побилися з поліцією на грецькому острові Лесбос
11:40 31.01.2020
Греческий парламент согласился расширить американское военное присутствие
09:50 30.01.2020
Греція планує встановити плавучий бар'єр, аби завадити напливу мігрантів
18:40 29.01.2020
Греція хоче встановити плавучий бар’єр, щоб завадити напливу мігрантів
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:10 04.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии прошли учения мотострелков
18:45 04.02.2020
В Южной Осетии покончил с собой солдат-контрактник из России
18:15 04.02.2020
ЮВО: Подразделения российской военной базы в Южной Осетии проведут боевые стрельбы
15:40 04.02.2020
Решения по экономическим вопросам в Грузии будут приниматься только после консультаций с частным сектором страны
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:15 29.01.2020
Президент Молдови хоче "всидіти на двох стільцях"
14:41 22.01.2020
В Молдові заперечили можливість передачі засудженого бізнесмена Платона в Україну
12:40 21.01.2020
Корінь "автомобільного конфлікту" Молдови та "Придністров'я" лежить у визнанні "МПР" стороною переговорів
10:41 20.01.2020
Молдова дозволила авто з придністровськими "номерами" перетинати кордон з Україною
Всі новини країни
Россия Россия
10:45 05.02.2020
США готують черговий пакет санкцій проти російського "Північного потоку-2" – ЗМІ
21:00 04.02.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 1, 2, 3 февраля
19:30 04.02.2020
Дивизион береговых ракетных комплексов «Бал» Каспийской флотилии заступил на боевое дежурство
19:00 04.02.2020
"Перспективный" российский дизельный двигатель "Чайка" не пойдет в серию
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:40 31.01.2020
Потужний землетрус у горах Румунії поширився на територію Одещини
18:45 30.01.2020
У Румунії опозиція ініціювала вотум недовіри уряду
18:15 28.01.2020
В Румунії побудували паром для роботи в Канаді, проектували який і українські інженери
11:41 24.01.2020
На кордоні з Румунією зі стріляниною зупинили контрабандистів
Всі новини країни
Турция Турция
09:45 05.02.2020
Президент Туреччини Реджеп Ердоган висловив готовність "без гніву" вести з Росією діалог про Сирію
08:45 05.02.2020
Удар Туреччини по силах Асада був виправданий — Помпео
20:45 04.02.2020
ЄС запровадить санкції проти двох турецьких громадян за буріння в економічній зоні Кіпру – ЗМІ
16:00 04.02.2020
Французские истребители провели учения над Кипром
Всі новини країни
Украина Украина
12:01 05.02.2020
Оккупированный Симферополь готовят к «сухому» режиму
11:45 05.02.2020
В Україні триває зростання пасажиропотоку до країн ЄС, до РФ - скоротився: Держприкордонслужба
11:30 05.02.2020
Кабмін сьогодні планує затвердити національну програму Україна-НАТО на 2020 рік
11:15 05.02.2020
ПАРЄ визнала Росію стороною мінських домовленостей - Ясько
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд