Военнослужащие ремонтного подразделения российской военной базы в Абхазии впервые в рамках проведения тактического учения мотострелков отработали эвакуацию подбитой техники в условиях общевойскового боя.

В условиях, максимально приближенных к боевым, военнослужащие с использованием современных ремонтно-эвакуационных машин РЭМ-КЛ на базе вездехода «Урал» в кратчайшие сроки провели эвакуацию условно повреждённых машин на полевой сборный пункт для дальнейшего восстановления их боеспособности, пишет пресс-служба МО России.

По замыслу учения условный противник в ходе наступления огнем артиллерии вывел из строя несколько единиц боевых машин соединения. После чего специалистам предстояло провести эвакуацию техники под огневым воздействием со стороны противника.

Также военнослужащие ремонтного подразделения выполнили нормативы по развертыванию мобильных мастерских технического обслуживания МТО-АМ1, содержащих свыше 20 видов специального оборудования для ремонта вооружения и военной техники в полевых условиях.

Всего в совместном учении на горном полигоне Цабал приняли участие около 500 военнослужащих разнородовых подразделений базы. Было задействовано более 60 единиц боевой и специальной техники, в том числе БТР-82АМ.