Подразделения российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) проведут боевые стрельбы штатным снарядом на полигоне Дзарцеми в Южной Осетии.

В ходе занятий военнослужащие выполнят боевые стрельбы штатным снарядом из вооружения танков Т-72А, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», минометов «Сани», автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7В, а также из автоматов и пулеметов, пишет пресс-служба Минобороны России.

Особое внимание в ходе занятий уделяется ведению боевых действий в условиях горно-лесистой местности, поддержанию взаимодействия, управлению огнем штатных и приданных подразделений, совершенствованию навыков вождения и ведения огня из вооружения боевых машин, выполнению индивидуальных и групповых нормативов.

В учебных мероприятиях принимает участие более 1,2 тыс. военнослужащих ЮВО и задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники.

Помимо этого сообщается, что на полигоне Дзарцеми в Южной Осетии начался полевой выход с инженерами 58-й общевойсковой армии ЮВО.

В ходе полевого выхода военнослужащие изучат новейшие средства защиты, такие как костюм «Дублон», новый искатель проводных линий управления ИПЛ-М и искатель неконтактных взрывных устройств «Коршун».

Инженеры, оснащенные щупом, миноискателем и другими специальными средствами, а также с помощью минно-розыскных собак, отработают взаимодействие в задачах боевого охранения совместно с силами мотострелкового взвода ЮВО в ходе проведения инженерной разведки участка дороги.

Работа будет осуществляться в условиях шумовых помех и противодействия условного противника и наличия на маршруте поиска противопехотных мин и растяжек. Каждому военнослужащему в ходе полевых занятий предстоит на практике выполнить нормативы по поиску и уничтожению взрывоопасных предметов с соблюдением требований безопасности при их ликвидации.

Также военнослужащие базы изучат наиболее эффективные способы выполнения других задач инженерного обеспечения с учетом боевого опыта, полученного в Сирии.