Японія та Південна Корея вперше братимуть участь у двадцятих міжнародних навчаннях «Сі Бриз»

19:15 04.02.2020   Одесса

В Одесі розпочалася Головна планувальна конференція з проведення українсько-американського навчання «Сі Бриз – 2020».

Представники країн-учасниць мають обговорити й узгодити всі питання щодо проведення майбутнього навчання. Організаційної роботи чимало: заздалегідь узгоджують план і перебіг маневрів, формат участі країн-учасниць, проводять рекогностування на місцях, визначають, які райони необхідно буде перекрити для проведення стрільб. Оскільки масштаб навчань збільшується щороку, попередня підготовка до них триває місяцями, пише Арміяinform.

"Один з інструментів «Сі Бризу» — перехід ВМС на стандарти НАТО. Ми йдемо цим шляхом і успішно трансформуємо свою систему управління завдяки вам і вашим країнам. У сучасному світі чимало викликів. І ми багато років працювали пліч-о-пліч, щоб разом їх долати. Щоразу під час навчань кожен міг вкотре переконатися, що море — це не перешкода, а дорога, яка нас об’єднує. Наше завдання зробити її безпечнішою", — сказав перший заступник командувача ВМС ЗС України контрадмірал Олексій Неїжпапа, який протягом попередніх п’яти років очолював ці навчання від української сторони.

Цього року керівником навчань «Сі Бриз – 2020» з української сторони буде капітан 1 рангу Олексій Доскато. Він повідомив, що на сьогодні, крім України, на конференції вже зареєструвалося 17 країн. Зокрема серед присутніх є представники Сполучених Штатів, Болгарії, Великої Британії, Грузії, Естонії, Канади, Литви, Молдови, Норвегії, Румунії, Польщі, Туреччини, Швеції, Данії та Латвії. Також цього року в міжнародних морських військових навчаннях уперше братимуть участь Японія та Південна Корея.

"Лише після завершення конференції стане остаточно відомо про кількість учасників, сили та засоби, що будуть залучені до вже двадцятих навчань «Сі Бриз». Забігаючи наперед, можна сказати, що вперше в історії в «Сі Бризі» братиме участь сухопутний підрозділ з Норвегії. Від української сторони заплановано залучити близько 20 одиниць корабельного складу, 7 одиниць Державної прикордонної служби України та підрозділи морської піхоти", — зазначив капітан 1 рангу Олексій Доскато.



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