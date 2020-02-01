ЄС запровадить санкції проти двох турецьких громадян за буріння в економічній зоні Кіпру – ЗМІ
|20:45 04.02.2020
|Турция
Дипломати Євросоюзу погодилися ввести санкції проти двох турецьких громадян у відповідь на пошук Анкарою вуглеводнів у винятковій економічній зоні Кіпру.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
Згідно з рішенням, двом турецьким громадянам загрожують заборони на поїздки і заморожування їх активів за те, що розглядається Брюсселем як "надзвичайна ескалація" біля берегів країни-члена ЄС Кіпру.
Повідомляється, що рішення про покарання цих двох осіб було прийнято на зустрічі дипломатів ЄС у Брюсселі у вівторок і досі потребує офіційного оформлення та підписання.
Нагадаємо, у листопаді Рада ЄС затвердила рамки обмежувальних заходів у відповідь на несанкціоновану бурову діяльність Туреччини в Східному Середземномор'ї.
У своїх висновках від 15 липня 2019 року Рада висловила жаль з приводу того факту, що, незважаючи на неодноразові заклики припинити незаконну діяльність в Східному Середземномор'ї, Туреччина продовжувала бурові роботи в територіальних водах Кіпру.
Тоді Рада вирішила призупинити переговори про Всеосяжну угоду про повітряний транспорт і погодилася не проводити Раду асоціації і подальші зустрічі на високому рівні в рамках діалогу ЄС-Туреччина.
Також було схвалено пропозицію Єврокомісії скоротити обсяг допомоги Туреччині до 2020 року, а Європейському інвестиційному банку запропоновано переглянути свою кредитну діяльність в Туреччині.
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