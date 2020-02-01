Дипломати Євросоюзу погодилися ввести санкції проти двох турецьких громадян у відповідь на пошук Анкарою вуглеводнів у винятковій економічній зоні Кіпру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Згідно з рішенням, двом турецьким громадянам загрожують заборони на поїздки і заморожування їх активів за те, що розглядається Брюсселем як "надзвичайна ескалація" біля берегів країни-члена ЄС Кіпру.

Повідомляється, що рішення про покарання цих двох осіб було прийнято на зустрічі дипломатів ЄС у Брюсселі у вівторок і досі потребує офіційного оформлення та підписання.

Нагадаємо, у листопаді Рада ЄС затвердила рамки обмежувальних заходів у відповідь на несанкціоновану бурову діяльність Туреччини в Східному Середземномор'ї.

У своїх висновках від 15 липня 2019 року Рада висловила жаль з приводу того факту, що, незважаючи на неодноразові заклики припинити незаконну діяльність в Східному Середземномор'ї, Туреччина продовжувала бурові роботи в територіальних водах Кіпру.

Тоді Рада вирішила призупинити переговори про Всеосяжну угоду про повітряний транспорт і погодилася не проводити Раду асоціації і подальші зустрічі на високому рівні в рамках діалогу ЄС-Туреччина.

Також було схвалено пропозицію Єврокомісії скоротити обсяг допомоги Туреччині до 2020 року, а Європейському інвестиційному банку запропоновано переглянути свою кредитну діяльність в Туреччині.