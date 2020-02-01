Президент Болгарії Румен Радєв у зверненні до нації висловив недовіру уряду країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БГНЕС.

"Протягом 3 років я закликаю уряд працювати ефективно і відповідально, не як політичний противник, а як глава держави з думкою і турботою про майбутнє Болгарії. На жаль, цього не відбувається. Ми є свідками гострої кризи в управлінні на всіх рівнях", - сказав Радєв.

Він підкреслив, що відсутність волі до реформ і боротьби з корупцією, методичне порушення закону, призвело до того, що в "Болгарії паралізовані цілі соціальні системи і інститути".

"Жителі Перника і цілих сіл в регіоні залишаються без води через те, що кабінет міністрів відмовляється брати на себе політичну відповідальність", - зазначив Радєв.

Він також згадав про розслідування зарубіжних ЗМІ, в яких йшлося про спалювання іноземного сміття на електростанціях Болгарії. "Болгарія - не звалище, і ніхто не має права розпоряджатися здоров'ям болгар, щоб дати заробити жменьці бізнесменів під захистом держави", - сказав він.

Поки невідомо, чи буде мати якісь юридичні наслідки заява Радєва. Раніше єдиним президентом, який офіційно висловлював довіру до уряду, був Росен Плевнелієв, це сталося в 2013 році.

Прем'єр-міністр Бойко Борисов назвав заяву Радєва "прямим втручанням у незалежність влади".

"Ще в грудні я сказав, що він не президент для мене, а руйнівник нації ... За 70 років його партія не замінила жодного водопроводу. Коли я став мером Софії, вони затопили Софію мотлохом і чим завгодно", - сказав прем'єр, підкресливши, що його проблема не в уряді, а в інших інститутах.

Нагадаємо, минулого тижня опозиційні партії Болгарії у парламенті ініціювали голосування щодо вотуму недовіри уряду, але голосів за це рішення не вистачило.