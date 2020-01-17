Чехія ніколи не визнає Крим російським - МЗС:країни

19:45 04.02.2020   Крым

Чехія не визнавала та не визнає російську анексію Криму.

Про це, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу сказав міністр закордонних справ Чеської Республіки Томаш Петршічек після переговорів з українським колегою Вадимом Пристайком 4 лютого в Празі.

«Про Крим ми не забуваємо. Тема не зникає. Чеська Республіка ніколи не визнавала і не визнає анексію Криму. Це є складовою частиною нашої твердої позиції в ЄС», - запевнив Петршічек.

Чеський міністр не погоджується з тим, що кримське питання значною мірою «пішло» з порядку денного міжнародної політики.

Петршічек також підкреслив, що офіційна Прага переконана, що санкції відносно Росії можуть бути скасовані лише за умови, що вона змінить свою поведінку.

Пристайко в свою чергу звернув увагу на те, що Україна активно взаємодіє з ЧР у рамках членства в Раді ООН з прав людини (обидві країни є членами цього органу з 2019 по 2021 рік). Окрім того, політика невизнання анексії Криму Росією та тиск на РФ є узгодженою між Україною та ЄС.

У Празі розпочав роботу перший Українсько-Чеський форум, що має стати платформою для обговорення цілої низки питань, зокрема щодо інтеграції України в ЄС і НАТО, обмінів між громадянськими суспільствами, наукових обмінів і т.д.

Форум покликаний стати дискусійним майданчиком для провідних українських та чеських експертів, ціллю якого є напрацювання рекомендацій урядам та підготовка спільних проєктів з метою повнішої реалізації потенціалу двосторонніх відносин в різних сферах.

Наступне засідання форуму планується провести в Україні наступного року.



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