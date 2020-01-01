Дивизион береговых ракетных комплексов «Бал» Каспийской флотилии заступил на боевое дежурство
|19:30 04.02.2020
|Россия
Военнослужащие дежурных расчетов берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» Каспийской флотилии приступили к несению боевого дежурства в Республике Дагестане.
Ракетный комплекс «Бал» был передан Каспийской флотилии (КФл) в этом году и поставлен на вооружение подразделений береговой обороны Каспийской флотилии, пишет пресс-служба МО России.
БРК «Бал» предназначен для обороны мест постоянной дислокации кораблей, обеспечивающих безопасность в акватории Каспийского моря и сухопутных подразделений КФл.
Расчеты комплекса «Бал» КФл могут вести ракетную стрельбу залпами или производить одиночные пуски в заданное время. Большую часть полета ракета летит близко к поверхности моря, что затрудняет ее перехват и поражение средствами противоракетной обороны.
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