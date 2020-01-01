"Перспективный" российский дизельный двигатель "Чайка" не пойдет в серию

19:00 04.02.2020   Россия

Научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу по разработке ряда высокооборотных дизелей для автомобильной и гусеничной бронетехники (шифр "Чайка") закроют в первом квартале 2020 года. 

Подробности корреспонденту Mil.Press Военное через официальный ответ на запрос сообщил исполняющий обязанности генерального директора Челябинского тракторного завода – УРАЛТРАК Валерий Костюченко.

"Объем госконтракта по изготовлению и испытаниям двигателя "Чайка" выполнен к 2019 году. В результате стало очевидно, что постановка на серийное производство разработанного двигателя из-за его недоработок и технически недостижимых параметров нецелесообразна", – говорится в официальном ответе "ЧТЗ – УРАЛТРАК" на редакционный запрос.

Валерий Костюченко добавил, что научно-технический задел, созданный при работе над двигателем "Чайка", и полученные практические результаты будут использоваться в перспективных конструкциях.

Министерство промышленности и торговли России разместило лот на "Разработку базовых образцов модельного ряда высокооборотных V-образных дизельных двигателей специального назначения в мощностном диапазоне от 750 до 1500 кВт перспективных образцов автомобильной техники и гусеничных машин средней и тяжелой категорий по массе, специальных колесных машин и транспортно-технологических средств" (шифр "Чайка") в июне 2014 года.

НИОКР выполнялся в рамках Федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы и подпрограммы "Создание и организация производства в Российской Федерации в 2011-2015 годах дизельных двигателей и их компонентов нового поколения".

Нормативная стоимость контракта составляла 467 113 000 рублей.

Согласно конкурсной документации, Минпромторг РФ планировал получить комплект конструкторской и конструкторско-технологической документации, а также испытанные опытные образцы к 30 ноября 2015 года.

Таким образом, после заключения госконтракта 21 июля 2014 года, на разработку двигателя оставался 1 год и 4 месяца.

Ранее военные специалисты предполагали, что двигатель "Чайка" может стать базовым для перспективных образцов бронетанкового вооружения и техники. В частности для унифицированной платформы "Армата" (танк Т-14, БМП Т-15 и ремонтно-эвакуационная машина Т-16) и платформы "Курганец-25" (БМП Б-11 и БТР Б-10).



Ще на цю тему:

19:30 04.02.2020
Дивизион береговых ракетных комплексов «Бал» Каспийской флотилии заступил на боевое дежурство
20:30 15.01.2020
ЮВО получит на вооружение партию быстровозводимых мостов на базе автомобилей КамАЗ
11:00 27.12.2019
Начались государственные совместные испытания вертолета Ми-26Т2В
19:45 24.12.2019
Путін заявив, що "тільки РФ має гіперзвукову зброю
09:45 24.12.2019
Армія Росії отримала новітній ЗРК С-350
15:00 17.12.2019
С оборонного предприятия в России «пропало» почти 300 тонн взрывчатки
10:30 17.12.2019
В РФ активно работают над новым смертельным оружием
10:45 16.12.2019
Военные назвали срок замены всех ракетных комплексов времен СССР
15:45 11.12.2019
ЮВО готов принять на вооружение новейшую систему ПВО С-500
15:15 11.12.2019
В ракетные войска России поступают новые образцы вооружения и военной техники
19:00 09.12.2019
ЮВО: Артиллеристы получили новейшие радиолокационные станции
18:15 09.12.2019
ЮВО: Связисты приступили к освоению новейших машин управления
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:30 31.01.2020
Азербайджан впервые будет представлен на крупнейшей и старейшей в странах Балтии турвыставке
19:20 21.01.2020
Баку и Тбилиси подписали план сотрудничества в оборонной сфере на 2020 год
17:30 21.01.2020
Алиев предложил ВТБ увеличить кредитование реального сектора экономики Азербайджана
16:45 17.01.2020
В Азербайджане строящийся танкер назовут именем академика / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
12:45 03.02.2020
В Армении возбудили еще одно дело после срыва тендера на поставку оружия из РФ
11:20 31.01.2020
ЮВО: В горах Армении танкисты учились уничтожать противника по методике «Танковая карусель»
16:15 29.01.2020
ЮВО: В Армении российские военные сдают зачетны по боевой стрельбе
18:15 27.01.2020
ЮВО: Российские военные в Армении тренируются на дорогах федерального значения
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 04.02.2020
Президент Болгарії висловив недовіру уряду
17:00 04.02.2020
ЄС: Мінімальна зарплата найнижча у Болгарії, найвища - у Люксембурзі
12:20 04.02.2020
Болгария инициирует возобновление дела против «Газпрома»
08:50 30.01.2020
Парламент Болгарії відмовився відправляти уряд у відставку
Всі новини країни
Греция Греция
17:21 03.02.2020
Мігранти побилися з поліцією на грецькому острові Лесбос
11:40 31.01.2020
Греческий парламент согласился расширить американское военное присутствие
09:50 30.01.2020
Греція планує встановити плавучий бар'єр, аби завадити напливу мігрантів
18:40 29.01.2020
Греція хоче встановити плавучий бар’єр, щоб завадити напливу мігрантів
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:10 04.02.2020
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии прошли учения мотострелков
18:45 04.02.2020
В Южной Осетии покончил с собой солдат-контрактник из России
18:15 04.02.2020
ЮВО: Подразделения российской военной базы в Южной Осетии проведут боевые стрельбы
15:40 04.02.2020
Решения по экономическим вопросам в Грузии будут приниматься только после консультаций с частным сектором страны
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:15 29.01.2020
Президент Молдови хоче "всидіти на двох стільцях"
14:41 22.01.2020
В Молдові заперечили можливість передачі засудженого бізнесмена Платона в Україну
12:40 21.01.2020
Корінь "автомобільного конфлікту" Молдови та "Придністров'я" лежить у визнанні "МПР" стороною переговорів
10:41 20.01.2020
Молдова дозволила авто з придністровськими "номерами" перетинати кордон з Україною
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 04.02.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 1, 2, 3 февраля
19:30 04.02.2020
Дивизион береговых ракетных комплексов «Бал» Каспийской флотилии заступил на боевое дежурство
19:00 04.02.2020
"Перспективный" российский дизельный двигатель "Чайка" не пойдет в серию
13:00 04.02.2020
РЖД зафиксировали обвальное падение грузоперевозок по всей России
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:40 31.01.2020
Потужний землетрус у горах Румунії поширився на територію Одещини
18:45 30.01.2020
У Румунії опозиція ініціювала вотум недовіри уряду
18:15 28.01.2020
В Румунії побудували паром для роботи в Канаді, проектували який і українські інженери
11:41 24.01.2020
На кордоні з Румунією зі стріляниною зупинили контрабандистів
Всі новини країни
Турция Турция
20:45 04.02.2020
ЄС запровадить санкції проти двох турецьких громадян за буріння в економічній зоні Кіпру – ЗМІ
16:00 04.02.2020
Французские истребители провели учения над Кипром
15:20 04.02.2020
Турция нанесла ответный удар армии Асада: десятки погибших
12:00 04.02.2020
Турция продлит срок пребывания своих ВМС в Аденском заливе
Всі новини країни
Украина Украина
20:20 04.02.2020
Україна виграла апеляцію в СОТ у суперечці з Росією щодо вагонів
20:00 04.02.2020
Freedom House: Росія продовжує репресії журналістів у окупованому Криму
19:45 04.02.2020
Чехія ніколи не визнає Крим російським - МЗС:країни
19:15 04.02.2020
Японія та Південна Корея вперше братимуть участь у двадцятих міжнародних навчаннях «Сі Бриз»
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд