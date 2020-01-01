Научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу по разработке ряда высокооборотных дизелей для автомобильной и гусеничной бронетехники (шифр "Чайка") закроют в первом квартале 2020 года.

Подробности корреспонденту Mil.Press Военное через официальный ответ на запрос сообщил исполняющий обязанности генерального директора Челябинского тракторного завода – УРАЛТРАК Валерий Костюченко.

"Объем госконтракта по изготовлению и испытаниям двигателя "Чайка" выполнен к 2019 году. В результате стало очевидно, что постановка на серийное производство разработанного двигателя из-за его недоработок и технически недостижимых параметров нецелесообразна", – говорится в официальном ответе "ЧТЗ – УРАЛТРАК" на редакционный запрос.

Валерий Костюченко добавил, что научно-технический задел, созданный при работе над двигателем "Чайка", и полученные практические результаты будут использоваться в перспективных конструкциях.

Министерство промышленности и торговли России разместило лот на "Разработку базовых образцов модельного ряда высокооборотных V-образных дизельных двигателей специального назначения в мощностном диапазоне от 750 до 1500 кВт перспективных образцов автомобильной техники и гусеничных машин средней и тяжелой категорий по массе, специальных колесных машин и транспортно-технологических средств" (шифр "Чайка") в июне 2014 года.

НИОКР выполнялся в рамках Федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы и подпрограммы "Создание и организация производства в Российской Федерации в 2011-2015 годах дизельных двигателей и их компонентов нового поколения".

Нормативная стоимость контракта составляла 467 113 000 рублей.

Согласно конкурсной документации, Минпромторг РФ планировал получить комплект конструкторской и конструкторско-технологической документации, а также испытанные опытные образцы к 30 ноября 2015 года.

Таким образом, после заключения госконтракта 21 июля 2014 года, на разработку двигателя оставался 1 год и 4 месяца.

Ранее военные специалисты предполагали, что двигатель "Чайка" может стать базовым для перспективных образцов бронетанкового вооружения и техники. В частности для унифицированной платформы "Армата" (танк Т-14, БМП Т-15 и ремонтно-эвакуационная машина Т-16) и платформы "Курганец-25" (БМП Б-11 и БТР Б-10).