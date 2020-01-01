В Южной Осетии покончил с собой солдат-контрактник из России
|18:45 04.02.2020
|Южная Осетия
В субботу, 1 февраля, в одной из воинских частей в Южной Осетии нашли погибшим рядового из Марий Эл.
Об этом сообщает портал новостей города Йошкар-Ола со ссылкой на читателя, пожелавшего остаться анонимным, передает группа Информационное сопротивление.
Родился Илья, именно так звали рядового, в Морках. 28 января взвод, в котором числился погибший, приехал на полигон «Дзерцами» для проведения типовой тренировки. Погибший контрактник был рядовым в роте связи на должности водителя-электрика. После проведения Единого дня связи и штаба, а также Единого дня огня, остался на полигоне.
В ночь со среды на четверг солдаты спали в кунге — металлическом кузове автомобиля. Для того, чтобы согреться, военные включили электрический генератор, который начал шуметь и мешал спать. В итоге Илья скомандовал другому солдату отнести генератор на улицу и поставить его снаружи. Уже утром 30 января генератора исчез.
Аппарат пытались найти на территории полигона, но безуспешно. Контрактник в общении с другими рядовыми заявил, что стоимость генератора составляет около 2 миллионов рублей, и платить придется из своего кармана, а денег таких нет.
Вечером того же дня рядовой ушел с полигона в неизвестном направлении, а его товарищ не доложил об этом руководству, и лишь утром 31 января стало известно о пропаже. Поиски велись повсюду, в том числе и на съемной квартире, куда Илья иногда уходил. Труп контрактника из Марий Эл нашли 1 февраля в 13:45 на полигоне рядом с командным пунктом части. Молодой человек покончил с собой.
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