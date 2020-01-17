В воскресенье, 2 февраля, в Ирландии, в рамках мероприятия "Несломленная Украина: цена свободы", Крымскотатарский Ресурсный Центр и Эстонский институт прав человека организовали выставку "Крымские татары" об истории крымскотатарского народа с начала его этногенеза до аннексии Крыма.

Кроме того, была представлена выставка из портретов политических заключенных, пропавших без вести и погибших людей за период оккупации полуострова. Об этом сообщает Глава правления КРЦ, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев на своей странице в Facebook, передает Крымскотатарский Ресурсный Центр.

В данном мероприятии, которое организовала Ассоциация украинцев Ирландии, приняли участие около 400 человек: представители украинской, грузинской, литовской и польской диаспор в Ирландии, Заместитель Министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Александр Терещенко, и.о. консула Украины в Ирландии Олена Шалопут, посол Грузии в Ирландии, ирландские политики и общественные деятели.

"В рамках мероприятия была организована выставка «Крымские татары», состоящая из 12 постеров, которая демонстрирует историю крымскотатарского народа с начала его этногенеза до оккупации Крыма 2014 года. Данная выставка подготовлена Эстонским институтом прав человека и Крымскотатарским Ресурсным Центром. Также была подготовлена выставка из портретов политических заключенных, пропавших без вести и погибших людей за период оккупации Крыма", - говорится в сообщении.

Также участникам мероприятия были розданы брошюры с крымскими политическими заключенными и брошюры с сочинениями детей политических узников Кремля "Мой папа герой!", подготовленные Крымскотатарским Ресурсным Центром.

"В своем выступлении я поприветствовал участников мероприятия от имени лидера крымских татар Мустафы Джемилева и председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова. Рассказал о крымских политических узниках Кремля, преследованиях крымскотатарского народа и его представительного органа Меджлиса крымскотатарского народа", - отметил Бариев.

Зарема Бариева рассказала о нарушениях прав человека в оккупированном Крыму, о детях политзаключенных Крыма, о ситуации с замещением населения на полуострове и поблагодарила всех присутствующих за интерес к теме Крыма.

Отмечается, что хозяину замка Ballymagarvey village, в котором проходило мероприятие, Винсенту Каллану от Меджлиса крымскотатарского народа вручили Альбом о свадебных традициях крымских татар, нагрудный знак с изображением тамги и Диплом от Крымскотатарского Ресурсного Центра.

В рамках мероприятия, был организован сбор финансовых средств, которые Ассоциация украинцев Ирландии планирует направить в Украину для поддержки в том числе и семей политических узников Кремля.

Фото: Крымскотатарский Ресурсный Центр