Порти Білгород-Дністровський, Скадовськ та Усть-Дунайськ будуть приватизовані — Криклій
|18:00 04.02.2020
|Украина
Білгород-Дністровський, Скадовський та Усть-Дунайський морські порти будуть приватизовані.
Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю «НВ Бізнес», пишуть Порти України.
«Плануємо на продаж три малі порти: Білгород-Дністровський, Скадовськ та Усть-Дунайськ. Тому що на концесію туди малоймовірно хтось зайде: вони сильно збиткові, їм уже не вистачає грошей на фонд заробітної плати», — сказав Криклій.
«А якщо говорити про передачу в концесію, то інвесторам цікаві проекти, які працюють. Зрозуміло, що вони не настільки ефективні, як могли б, але все ж прибуткові. Але, в будь-якому випадку, державі набагато вигідніше експлуатувати ці об'єкти разом із приватним сектором. Ось порт «Ольвія», наприклад, яскравий тому доказ. За минулий рік вони отримали 5 млн грн прибутку, а концесіонер (катарська компанія QTerminals) готовий платити 82 млн грн фіксованого платежу. Тобто в 16 разів більше, ніж підприємство показало за минулий рік», — зазначив міністр.
У грудні 2019 року Фонд державного майна України ухвалив рішення про приватизацію майнових комплексів ДП «Скадовський морський торговельний порт» та ДП «Морський торговельний порт «Усть-Дунайськ». Ці активи фігурують у повному переліку об'єктів, що підлягають приватизації.
У листопаді 2019 року в.о. голови ДП «Адміністрація морських портів України» Райвіс Вецкаганс заявив, що держава до 2025 року має намір вийти з стивідорної діяльності в портах. За його словами, Мінінфраструктури планує до 2025 року передати в концесію дердстивідори в портах Херсон, «Ольвія», «Південний», Бердянськ, Маріуполь, Ізмаїл та Рені, а порти Скадовськ, Усть-Дунайськ та Білгород-Дністровський будуть приватизовані.
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