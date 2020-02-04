Терминал "УкрТрансАгро" впервые принял судно с импортным грузом
|17:40 04.02.2020
|Мариуполь
Терминал "УкрТрансАгро", работающий в Мариупольском морском порту, впервые за время своей работы принял судно с импортным грузом.
Как проинформировали ЦТС в компании, в конце января на терминале разгрузили судно, доставившее минудобрения из Бургаса (Болгария).
Партия минеральных удобрений в объеме 5200 т (8600 биг-бегов) была доставлена судном Ramus. Разгрузочные работы производились на причале №7 АСРЗ. В дальнейшем биг-беги с минеральными удобрениями будут отправлены в фермерские хозяйства.
"Уже многие элеваторы предлагают своим клиентам возможность обмена минеральных удобрений на зерновые. Впервые подобное осуществил и наш терминал. Оказывая данную услугу клиентам, мы позволяем им сократить расходы на логистику", - прокомментировал директор по операционной деятельности ООО "УкрТрансАгро" Андрей Леонидов.
В комментарии изданию в компании сообщили, что "УкрТрансАгро" планирует и в дальнейшем обрабатывать импортные грузы. В особенности, если в этом будет заинтересованность клиентов терминала.
Отмечается, что до этого терминал работал только на экспорт, отгружая на суда зерновую продукцию.
По итогам 2019 года объемы перевалки "УкрТрансАгро" составили 594,03 тыс тонн грузов.
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