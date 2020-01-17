Компанія «Авиазапчасть» в кінці грудня 2019 року подала позов до Арбітражного суду Москви до французької партії Марін Ле Пен «Національне об'єднання» («Національний фронт» до червня 2018 року) про повернення 639,7 млн ​​руб боргу.

Картка опублікована в базі арбітражних судів, на неї звернули увагу «Открытые медиа», пише Центр журналістських розслідувань.

Йдеться про кредит в 9 млн євро, взятому партією в 2014 році в «Першому чесько-російському банку» (ПЧРБ), позбавленому ліцензії в 2016 році. «Національне об’єднання» взяло борг в російському банку після того, як американські та європейські фінансові організації відмовили йому в кредиті. Le Parisien зазначає, що партія повинна була погасити борг у вересні минулого року.

Після того, як про кредит партії в російському банку стало відомо, Ле Пен звинувачували у зв’язках з Кремлем. ПЧРБ володів Роман Попов, який раніше працював на Геннадія Тимченка, мільярдера і знайомого російського президента Володимира Путіна. Сама Ле Пен називала звинувачення у співпраці з російською владою «смішними», «обурливими» і «образливими».

Економіст Бернар Моно, який брав участь в процесі отримання партією кредиту, говорив Le Parisien, що фінансове становище партії в минулому році стало «ще більш хистким». Це сталося після того, як політик Жан-Марі Ле Пен в червні 2019 передав борг партії французькому міністерству внутрішніх справ.

Після позбавлення ПЧРБ ліцензії права на кредит перейшли компанії «Конті», яка передала їх «Авиазапчасть». Банк намагався дане рішення оскаржити, але йому це зробити не вдалося.

«Авиазапчасть» займається поставками і післяпродажним обслуговуванням російської авіатехніки цивільного і подвійного призначення за кордоном. Вона створена на базі радянського підприємства «Авиазагранпоставка», яке відповідало за обслуговування авіатехніки, техніки, яка експортувалася з СРСР. Компанією володіє бізнесмен Валерій Захаренков.

У 2017 році кандидат в президенти Франції від ультраправої французької партії «Національний фронт» Марін Ле Пен отримала від Росії кредит на 9 млн євро за її публічне і неодноразове схвалення анексії українського Криму.

В інтерв’ю російській газеті «Известия» Марін Ле Пен пообіцяла в разі перемоги на виборах визнати окупований Крим частиною Росії. Вона також вважає за необхідне скасувати західні санкції проти РФ.