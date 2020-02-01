Місячна мінімальна заробітна плата у східних країнах Євросоюзу складала минулого року менше 600 євро, тоді як на північному заході вона сягала понад 1500 євро.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Євростату.

Мінімальна заробітна плата існує у 21 з 27 держав-членів ЄС, шість країн не мають її: Данія, Італія, Кіпр, Австрія, Фінляндія та Швеція.