ЄС: Мінімальна зарплата найнижча у Болгарії, найвища - у Люксембурзі
|17:00 04.02.2020
|Болгария
Місячна мінімальна заробітна плата у східних країнах Євросоюзу складала минулого року менше 600 євро, тоді як на північному заході вона сягала понад 1500 євро.
Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Євростату.
Мінімальна заробітна плата існує у 21 з 27 держав-членів ЄС, шість країн не мають її: Данія, Італія, Кіпр, Австрія, Фінляндія та Швеція.
Ще на цю тему:
00:16 12.11.2017
Средняя зарплата в Болгарии составляет 1 037 левов
Средняя зарплата в Болгарии составляет 1 037 левов
11:49 25.07.2017
За 15 лет доходы населения Болгарии выросли в 3 раза
За 15 лет доходы населения Болгарии выросли в 3 раза
10:18 07.04.2017
В ЕС самая низкая почасовая оплата труда в Болгарии
В ЕС самая низкая почасовая оплата труда в Болгарии
13:59 16.02.2017
Минимальная зарплата в Болгарии в два раза выше, чем в России
Минимальная зарплата в Болгарии в два раза выше, чем в России
08:17 16.12.2016
Минимальная зарплата учителей в Болгарии будет 660 левов
Минимальная зарплата учителей в Болгарии будет 660 левов
01:00 02.11.2016
В Болгарии повысят заработную плату и социальные страховки
В Болгарии повысят заработную плату и социальные страховки
19:45 30.10.2016
Средняя зарплата в Болгарии в 5.5 раза ниже средней зарплаты в ЕС
Средняя зарплата в Болгарии в 5.5 раза ниже средней зарплаты в ЕС
10:20 21.09.2016
Болгария среди лидеров по росту зарплат в ЕС
Болгария среди лидеров по росту зарплат в ЕС