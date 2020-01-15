Спортсмен из оккупированного Севастополя стал бронзовым призером турнира Европы по дзюдо
|16:40 04.02.2020
|Севастополь
Севастополец Александр Шалимов завоевал бронзу на турнире Европы по дзюдо.
Он выступал в самой престижной категории – свыше 100 кг, пишет Новый Севастополь.
«Первым соперником Александра стал поляк Доминик Мажовский, вторым – украинец Евгений Балиевский, третьим – призёр открытых турниров Европы украинец Андрей Колесник. В полуфинальной схватке Александр Шалимов боролся с россиянином Александром Антоновым, которому и уступил. Поэтому в споре за бронзовую медаль Открытого турнира Европы Александр встретился на татами с поляком Камилем Грабовским. И одержал победу», – сообщает центр подготовки спортивных команд Севастополя со ссылкой на пресс-службу городской федерации самбо и дзюдо.
Открытый турнир проходил в Софии (Болгария). За призовые места боролись 230 атлетов из 30 стран.
В 2019 году севастопольский дзюдоист занял третье место на Кубке Европы в Малаге, Кубке Азии в Актау (Казахстан), Кубке Европы в Оренбурге, чемпионате России среди юниоров и второе место – на первенстве ЮФО.
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