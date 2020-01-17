Заместитель главы Министерства здравоохранения оккупированного Крыма Николай Деркач утверждает, что дефицита лекарств на полуострове нет, но при этом купить их в аптеках бывает сложно, потому что медпрепараты «очень быстро раскупают».

Об этом он рассказал в интервью радио «Спутник в Крыму», пишут Новости Крыма.

«В декабре список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов был дополнен 30 препаратами. Они есть в наличии в аптечных сетях в полном объеме – как в «Крымфармации», так и в коммерческих сетях. Там регулируемая наценка, максимум, 15%, поэтому регулируются и наличие, и цены», – сообщил он.

Но при этом Деркач отметил, что иногда пациент не может купить в аптеке препараты, поскольку они отсутствуют. Чиновник объяснил это тем, что лекарства быстро раскупают и отметил, что причина в «логистических неполадках», над устранением которых уже работают.

Напомним, президент России Владимир Путин на совещании по вопросам «социально-экономического развития Крыма и Севастополя» в Ялте сказал, что здравоохранение в Крыму «находится в плачевном состоянии».