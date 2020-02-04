Французские истребители провели учения над Кипром
|16:00 04.02.2020
|Средиземноморский регион
Французские истребители Rafale провели учения над Кипром, и вскоре состоятся совместные учения между двумя странами.
Об этом сообщает ghall.com со ссылкой на Sigma.
Издание цитирует источники в Министерстве обороны Кипра, которые отмечают, что французские военные самолеты 1 февраля пролетали над Пафосом после получения разрешения от Республики Кипр.
Истребители взлетели с авианосца “Шарль де Голль” у побережья Кипра. Соответствующее видео в Twitter опубликовала посол Франции на Кипре.
Напомним, 16 декабря турецкий военный беспилотник приземлился на Северном Кипре на фоне усиления напряженности в связи с соглашением Турции с Ливией о распределении прав на богатое газом Восточное Средиземноморье. Соглашение закрепляет большие морские районы за Турцией и пренебрегает претензиями Греции и Кипра.
Турецкие военные корабли ранее блокировали в Средиземном море буровую установку, которая должна была начать работы по поиску газа у берегов Кипра.
Министр обороны Кипра в мае прошлого года заявил, что французские военные эксперты оказывают помощь кипрской власти в модернизации морской базы Эвангелос Флоракис на южном побережье страны на востоке средиземноморского острова, что позволит ему принимать большие военные корабли/
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