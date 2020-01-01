Все решения по вопросам экономики в Грузии будут приниматься только после консультаций и детального обсуждения с частным сектором страны.

Ппремьер-министр страны Георгий Гахария сообщил об этом после заседания Совета инвесторов, пишет Грузия.Online со ссылкой на сайт правительства Грузии.

В администрации правительства Грузии 3 февраля 2020 года прошло 11-е заседание Совета инвесторов, на котором присутствовали члены Кабинета министров, посол Великобритании в Грузии Джастин Маккензи, бизнес-омбудсмен и представители бизнес-объединений страны.

"Мы считаем, что Совет инвесторов – очень важная платформа сотрудничества правительства и частного сектора. Как вы знаете, быстрый экономический рост и дополнительные рабочие места являются приоритетом Грузии, и, конечно, мы готовы углублять сотрудничество с частным сектором в рамках Совета инвесторов", - сказал премьер.

Основными темами обсуждения в ходе заседания стали увеличение инвестиционной привлекательности Грузии, перспективы еще большего способствования работе частного сектора, законопроект, касающийся банкротства, а также развитие рынка ценных бумаг и другие важные вопросы.

«Совет инвесторов является очень важной и эффективной платформой для диалога между государственными ведомствами, бизнесом и международными финансовыми институтами. Совет существует уже два года и превратился в очень эффективный механизм, работающий над конкретными вопросами, чтобы наша инвестиционная среда стала еще более привлекательной», - сказала министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

По оценке Турнавы, Совет инвесторов также внес много интересных предложений и рекомендаций в стратегию развития туризма на 2020 год. Кроме того, Совет оказал большую поддержку Агентству «Производи в Грузии» в процессе разработки стратегии по привлечению прямых иностранных инвестиций.