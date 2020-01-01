Турция нанесла ответный удар армии Асада: десятки погибших

15:20 04.02.2020   Турция

Вооруженные силы Турции нейтрализовали 76 военных сил режима Башара Асада.

Удары нанесены в ответ на артиллерийский обстрел со стороны армии режима в Идлибской зоне деэскалации, в результате чего погибли турецкие военнослужащие, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, пишет Анадолу.

«Нанесены удары по 54 целям сил режима. По данным из различных источников, на текущий момент нейтрализованы 76 военных армии режима», - сказал глава ведомства.

По его словам, Турция накануне в 16:13 и 22:27 информировала российскую сторону относительно ответных мер в связи с действиями сил режима в Идлибе. Однако, несмотря на все уведомления и предупреждения подразделения армии режима в 01:13 подвергли турецких военных обстрелу.

Акар добавил, что ВС Турции продолжают принимать все необходимые меры в связи с ситуацией, сложившейся в Идлибе.

Ранее сообщалось, что число турецких военнослужащих, погибших в результате артиллерийского обстрела сил режима Башара Асада, в Идлибской зоне деэскалации достигло шести.

Как сообщили в Министерстве национальной обороны Турции, скончался один из тяжелораненых военнослужащих и сотрудник гражданского персонала.

«Все причастные ответят за пролитую кровь турецких военных. Турция в полной мере воспользуется правом на самооборону в случае повторения обстрелов и атак»,- подчеркнули в оборонном ведомстве.

В ведомстве выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления раненым.

В сообщении говорилось, что одна из частей ВС Турции, переброшенных в Идлиб с целью предотвращения вооруженных столкновений, накануне подверглись артиллерийскому обстрелу.



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