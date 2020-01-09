В Крыму выросло число краж денег с банковских карт

15:00 04.02.2020   Крым

В оккупированном Крыму в 2019 году более чем в два раза выросло количество дистанционного мошенничества в отношении клиентов банков. 

Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов следствия МВД по оккупированному Крыму  Владимир Тепляков, пишет РИА Новости

"За прошлый год в органы следствия МВД по РК поступило свыше 140 сообщений о дистанционном мошенничестве в отношении клиентов банков. Это более, чем на 50% выше показателей 2018 года",- уточнил он. 

В группе риска, как правило, хорошо зарабатывающие люди от 30 лет, отмечают эксперты. При этом женщины чуть чаще становятся жертвами мошенничества (60% против 40%), утверждает начальник отдела финансового мониторинга и валютного контроля Отделения по РК Южного главного управления Центробанка Михаил Наков. 

По его словам, самый распространенный способ мошенничества - фишинг. На телефон клиента поступает звонок с трехзначного номера или с телефона банка, звонивший представляется сотрудником банка, сообщает о якобы несанкционированных операциях с картой и предлагает решить проблему. 

"Они говорят очень уверенно, даже имитируют звуки колл-центра. Называют вас по имени-отчеству, могут даже назвать  последние цифры вашей банковской карты и предупреждают, чтобы вы никому не сообщали коды, если к вам поступит смс. Таким образом, они втираются в доверие, усыпляют бдительность, и когда вы уже думаете, что звонит сотрудник банка, предлагают решение: сейчас вам поступит смс, вы вводите код в фоновом режиме. Таким образом злоумышленник попадает в ваш личный кабинет, видит все операции по счету и похищает ваши деньги", - уточняет Наков. 

Такие звонки, как правило, поступают или поздно вечером, или рано утром, или даже ночью. В этом случае эксперт советует не втягиваться в беседу и перезвонить в банк, чтобы выяснить детали. "В ручном режиме, не на тот же номер, не по обратной связи, а вручную набираете номер "горячей линии" и выясняете, звонили ли вам из банка или нет. Телефон указан на пластиковой карточке",- напоминает Наков. Если деньги с банковской карты похищены, эксперты советуют обращаться в полицию и написать заявление в банк. 

Как отмечает прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов следствия МВД по оккупированному Крыму Владимир Тепляков, украденное, якобы, можно вернуть. "Банк возместит вам денежные средства при наличии двух условий: во-первых, если вы обратитесь не позднее следующего рабочего дня после наступления несанкционированной операции, во-вторых, если не было передачи секретных кодов персональной информации третьим лицам, в том числе, сканов, ксерокопий или фотографий. В этом случае вы можете рассчитывать на то, что банк вам возместит денежные средства по вашей банковской карте. Если доказать обратное не удастся, то деньги вернуть не получится",- предупреждает Тепляков. 

Если банк отказал в компенсации, необходимо запросить  официальный отказ по  конкретному случаю и обратиться в суд. 



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