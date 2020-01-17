Фигурантов алуштинского «дела Хизб ут-Тахрир» на сутки оставили без еды – адвокат

11:20 04.02.2020   Крым

Двух фигурантов алуштинского «дела Хизб ут-Тахрир» не обеспечили питанием на время участия в судебном заседании 3 февраля.

Об этом корреспонденту Крым.Реалии рассказал адвокатАйдер Азаматов.

«Двое фигурантов дела Кантемиров и Халилов не были обеспечены сухпайком на время участия в судебном заседании, учитывая, что их вывезли из СИЗО в 7 утра – до завтрака, и попали они в СИЗО после ужина, то они были голодными около суток, то есть их лишили права обеда и ужина», – сказал Азаматов.

По словам адвоката, суд вынес частное определение в отношении СИЗО. При этом отказал во всех ходатайствах защиты кроме одного –относительно сухпая.

«Суд вынес определение о направлении для проведения проверки, связанной с использованием финансовых средств для обеспечения питанием лиц, содержащихся в СИЗО, и для соответствующего привлечения виновных лиц в непредоставлении сухпая. Это определение будет направлено в контролирующие органы», – пояснил адвокат.

3 февраля подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя продлил арест фигурантам алуштинского «дела Хизб ут-Тахрир».

Крымчан задержали российские силовики после обысков 10 июня2019 года. ФСБ России заявила, что следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела по ст. 205.5 (организация или участие в деятельности террористической организации) и касаются религиозной организации «Хизб ут-Тахрир».



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