Положение крымских татар после анексии Крыма Россией "намного лучше, чем за все годы пребывания полуострова в составе Украины".

Об этом заявил ТАСС "лидер" региональной национально-культурной автономии крымских татар рыма Эйваз Умеров, комментируя слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, выразившего обеспокоенность положением крымских татар в регионе.

В понедельник (3 февраля) в Киеве на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским Эрдоган заявил, что Турция продолжит "внимательно следить за положением крымских татар" и поддерживать территориальную целостность Украины.

"Если Эрдоган обеспокоен судьбой крымских татар, то я бы ему очень рекомендовал говорить об этом не в Киеве, а посетить Республику Крым и посмотреть, в каком состоянии находятся крымские татары. Мы, от лица всего крымско-татарского народа, с полной степенью ответственности говорим, что за те 30 лет (при Украине) лучшего положения у крымских татар не было, чем на сегодняшний день при России", - сказал Умеров.

По его словам, Россия создает условия для развития культуры, религии, наследия крымских татар.

Напомним, в 2019 году в оккупированном Крыму зафиксировано 157 случаев задержаний, 127 из которых – в отношении представителей крымскотатарского народа. Количество задержаний за 2019 год превышает показатель за 2018 на 30 случаев. Тогда было известно о 128 случаях, в 2017 – о 286 случаях.