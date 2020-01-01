В оккупированном Севастополе ухудшается ситуация вокруг даже не начавшегося возведения онкоцентра, предусмотренного федеральной программой развития анексированного Крымского полуострова до 2022 года.

Московская компания «Сатурн», которую суд назначил подрядчиком строительства медучреждения, и власти города продолжают судиться. Окончания их разборок очень ждут севастопольцы, нуждающиеся в высокотехнологичной помощи, которую могли бы оказать в новом онкодиспансере, пишут Примечания.

АО «Сатурн» подало в Арбитражный суд оккупированного Севастополя иск о признании незаконным решения госучреждения «Дирекция капитального строительства», принятого 11 декабря 2019 года, о признании «Сатурна» уклонившемся от заключения госконтракта о строительстве онкоцентра, а также о признании незаконным решения Федеральной антимонопольной службы о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков (в таком случае ограничивается участие компании в госзакупках). Арбитражный суд Севастополя отказался рассматривать иск в части требования к ФАС, поскольку оно неподсудно этому суду, а в остальной части иск принят в рассмотрению. Предварительное заседание по делу назначено на 26 февраля.

«Сатурн» был назначен подрядчиком строительства онкологического диспансера по результатам тяжбы с севастопольскими чиновниками. В октябре 2019 года вступило в законную силу решение Арбитражного суда Москвы, который обязал госучреждение «Дирекция капитального строительства» заключить с «Сатурном» госконтракт стоимостью 2 миллиарда 521 миллион рублей о строительстве онкоцентра в Севастополе, писали «Примечания». Однако уже 11 декабря прошлого года «Дирекция капитального строительства» составила протокол и приняла решение, что АО «Сатурн» уклонилось от заключения контракта, поэтому предприятие должно быть внесено в реестр недобросовестных поставщиков.

Пока длится этот скандал, начавшийся в апреле 2019 года, врио "губернатора Севастополя" Михаил Развожаев просит федеральный центр назначить подрядчиком строительства онкодиспансера госкорпорацию «Ростех».

Ранее, напомним, АО «Сатурн» в судебном порядке заблокировало строительство поликлиники в Гагаринском районе, которое также предусмотрено федеральной целевой программой социально-экономического развития анексированного Россией Крымского полуострова до 2022 года. Так как госучреждение «Дирекция капитального строительства» в одностороннем порядке отказалось от исполнения госконтракта о строительстве этого медучреждения.