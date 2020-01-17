Экипажи Су-30СМ и Су-24М из состава морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота оккупантов выполнили учебное бомбометание в рамках отработки тренировочных полетов.

Экипажи выполняли задачи по ведению разведки и передаче данных по местонахождению условного противника, пишет Новый Севастополь.

«Для уничтожения «противника» были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М. Экипажи нанесли учебные бомбовые удары по расположению условного противника, применив авиационные бомбы типа ОФАБ-250-270. Удары наносились с выполнением простых и сложных видов манёвров со средних и малых высот с учётом преодоления средств противовоздушной обороны ПВО условного противника», – сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Цели были расположены в районе горы Кончекская на межвидовом полигоне Опук в Крыму.

Учебные задачи выполняли четыре Су-30СМ и два Су-24М. Всего экипажи самолётов в ходе тренировки выполнили 27 самолётовылетов.