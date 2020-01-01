Российская экономика начала 2020 год с обвального падения грузовых перевозок по железной дороге.

Объем погрузки на сети РЖД, который считается индикатором состояния промышленности и торговли, по итогам января обвалился на 4,9% год к году, пишет finanz.ru.

Общий показатель грузооборота рухнул на 5,1% на фоне двузначного спада в перевозках сырья и промышленной продукции.

За месяц железными дорогами погружено на 10,9% меньше каменного угля, на 3,9% меньше нефти и нефтепродуктов, на 2,3% меньше химических и минеральных удобрений. Перевозки лесных грузов обвалились на 14,1%, зерна - на 21,7%, промышленного сырья и формовочных материалов - на 15,3%.

Январский показатель для РЖД стал вторым худшим за 7 лет статистики: сильнее - на 5,1% - грузоперевозки падали лишь в июне прошлого года.

Накопленным итогом за 12 месяцев спад достиг 1,4%, чего транспортная статистика не видела ни разу с пика рецессии в 2016 году.

На отрасли, по всей видимости, начинает сказываться китайский эффект, отмечает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов: оценить масштаб этого эффекта можно будет только спустя несколько месяцев, однако в том, что он усилится, сомнений нет.

Китай - второй по объему внешнеторговый партнер России после Евросоюза. За январь-ноябрь Федеральная таможенная служба зафиксировала сделки 98,7 млрд долларов (против 268 млрд с ЕС).

Вспышка коронавируса уже привела к тому, что ряд контрактов находятся на грани неисполнения, заявил в пятницу вице-президент Торгово-промышленной палаты Владимир Падалко.

«Жесткий режим карантина введен по всей территории Китая, особенно в тех городах, где наблюдаются очаги и вспышки коронавируса у населения, что отражается на торгово-экономической составляющей. Наступило время, когда уже на уровне нашего правительства нужно принять некоторые решения. Скорее всего, о введении определенного форс-мажора в сфере внешнеэкономической деятельности с Китаем по контрактам, которые подлежат исполнению в настоящий период и продлить их, может быть, до марта-апреля этого года», - заявил Падалко.

По его словам, неисполнение вовремя контрактных обязательств грозит тем, что «валютная выручка не будет поступать на счета российских компаний, и они подвергнутся определенным административным наказаниям, в том числе штрафам» в соответствии с законом о валютном контроле.

«Надо эту ситуацию предугадать и заранее подготовить все условия, чтобы бизнес понимал, как им придется работать», - пояснил Падалко (цитаты по ТАСС).