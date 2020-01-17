До роковин анексії у Києві відбудеться Форум Age of Crimea

12:40 04.02.2020   Крым

26 лютого у Києві відбудеться Форум Age of Crimea («Час Криму»), присвячений 6-й річниці  початку анексії українського півострова. 

Як пише Укрінформ, про це інформує МКМС.

«Світ назавжди змінився після зими 2014 року. Збройний конфлікт, який відбувається на території України, має глобальний вимір. І йде він від Сирії і Африки до США, Британії і Середземномор'я. Але почалося це все в лютому 2014 року в Криму - зі зміни прапорів. І закінчиться ця війна лише тоді, коли прапори на півострові знову зміняться на українські», - ідеться в дописі.

Як зазначається, у рамках форуму до обговорення буде запропоновано широке коло питань: від порушень прав людини та стану дотримання прав корінного народу, сучасної політики тотальної російської пропаганди у Криму - до викликів, пов’язаних із безпекою в Чорноморському регіоні. 

До участі у формі, організатором якого виступило Міністерство культури, молоді та спорту, запрошуються представники дипломатичних установ, органів державної влади, народні депутати, експерти громадських і міжнародних організацій та журналісти.

Попередня реєстрація учасників здійснюється за цим посиланням.



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