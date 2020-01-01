Болгария инициирует возобновление дела против «Газпрома»
|12:20 04.02.2020
|Болгария
Дело AT.39816 «Поставки газа в Центральной и Восточной Европе», скорее всего, опять станет частью повестки дня новой Европейской Комиссии.
Согласно источникам в Софии, болгарский государственный поставщик газа Bulgargaz готовится попросить Комиссию возобновить антимонопольное разбирательство против «Газпрома» из-за невыполнения российской компанией одного из своих ключевых обещаний, передает группа Информационное сопротивление со ссылкой на Euractiv.
24 мая 2018 года Европейская комиссия во главе с вице-президентом по конкурентной политике Маргрет Вестагер завершила антимонопольное расследование в отношении «Газпрома». Дело длилось семь лет и закончилось без штрафа, но с важными условиями — российская компания должна была снизить цены и прекратить усилия по предотвращению доступа конкуренции на восточноевропейский рынок.
Расследование касалось предполагаемого злоупотребления «Газпромом» его доминирующим положением на газовых рынках в Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Венгрии и Словакии.
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