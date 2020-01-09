Администрация президента Турции представила в парламент законопроект о продлении на год мандата на проведение операций ВМС Турции в Аденском заливе, водах Сомали, Аравийском море и прилегающих районах.

Законопроект предусматривает продление мандата на один год с 10 февраля 2020 года, пишет Анадолу.

В соответствии с документом суда ВМС Турции продолжат находиться в данном регионе с целью обеспечения безопасности торговых судов под флагом Турции либо судов, связанных с Турцией, с целью активного участия в противодействии пиратам/морским разбойникам и попыткам вооруженных грабежей в контексте усилий международного сообщества.

Действия турецких ВМС будут способствовать усилению Турции в системе ООН и в регионе в целом.