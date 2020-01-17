У січні Маріупольський порт збільшив вантажообіг у півтора рази

11:40 04.02.2020   Мариуполь

ДП «Маріупольський морський торговельний порт» (ММТП) у січні 2019 року збільшило вантажообіг порівняно з аналогічним періодом минулого року на 54,1%.

Про це повідомила прес-служба держстивідора, пишуть Порти України.

За номенклатурою вантажів перевалка металів виросла на 69,7% — до 361 тис. тонн, будівельних матеріалів — на 18%, до 39,4 тис. тонн. Переробка зернових скоротилася на 39,2% — до 25,9 тис. тонн. Перевалка вугілля, коксу склала 22,9 тис. тонн.

ДП «ММТП» оперує причалами №1-18 Маріупольського морського порту. Держстивідор у 2019 році збільшив вантажообіг порівняно з 2018 роком на 8,8%, або на 467,3 тис. тонн — до 5,77 млн тонн.

Маріупольський морський порт розташований у північно-західній частині Таганрозької затоки Азовського моря, в 14 милях від входу в затоку. Акваторія порту включає внутрішній і зовнішній рейди. Кількість вантажних причалів — 18, довжина вантажного причального фронту — 3,7 кілометра. Крім ДП «ММТП», в порту працює портовий оператор ТОВ «СТТ».

Маріупольський морський порт у 2019 році збільшив вантажообіг порівняно з 2018 роком на 10,1% — до 6,483 млн тонн. Частка порту у вантажообігу морських портів України склала 4% (у 2018 році — 4,4%, в 2017 році — 4,9%).



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