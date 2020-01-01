COFCO планує модернізувати термінал у Миколаївському порту
|14:20 04.02.2020
|Украина
ТОВ «Дунайська судноплавно-стивідорна компанія» (ДССК), яке оперує терміналом із перевалки зернових і олійних культур у Миколаївському морському порту, має намір реалізувати проект розвитку перевантажувального комплексу.
Як повідомила прес-служба адміністрації Миколаївського морського порту, проект розвитку терміналу представив директор ТОВ «ДССК» Юрій Булгаков на засіданні Ради Миколаївського морського порту минулої середи, пишуть Порти України.
«Своїм проектом компанія висловлює наміри у проведенні реконструкції, модернізації перевантажувального комплексу, розташованого в тилу причалів №1, 2, а також в отриманні та здійсненні права користування реконструйованим причалом №0 відповідно до чинного законодавства України», — зазначила прес-служба.
ТОВ «ДССК» контролює китайська державна корпорація COFCO. У травні 2016 року «ДССК» відкрила комплекс із перевалки зернових і олійних культур на базі причалів №1, 2 Миколаївського порту. Сума інвестицій склала $75 млн.
У листопаді 2018 року ДП «Адміністрація морських портів України» та COFCO підписали меморандум про розвиток терміналу китайської компанії у Миколаївському порту. Раніше COFCO анонсувала плани інвестувати в причальні потужності Миколаївського порту і річкову логістику в Україні до $30 млн.
Українські активи COFCO об'єднує COFCO Agri Ukraine.
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