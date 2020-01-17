У фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» є підозра на хворобу Паркінсона – адвокат

11:00 04.02.2020   Крым

У фігуранта алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір» Ельдара Кантімірова є підозра на хворобу Паркінсона.

Про це повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Айдер Азаматов.

За його словами, про підозру на наявність хвороби Паркінсона у його підзахисного вказав лікар під час проходження Кантіміровим стаціонарної психіатричної експертизи.

«Ельдар Кантіміров повідомив мені, що у нього є проблеми з нирками. І в момент його перебування на стаціонарному обстеженні в психіатричній лікарні, при обстеженні, один з лікарів помітив і сказав, що у нього є тремор рук. Після пояснення Ельдара Кантімірова про те, що його батько хворий на хворобу Паркінсона, лікар сказала: це початкова стадія хвороби Паркінсона, і необхідно проводити лікування, оскільки тільки на ранній стадії можна заблокувати розвиток хвороби», – сказав Азаматов.

За словами Айдера Азаматова, Ельдар Кантіміров звернувся із заявою про обстеження до керівництва СІЗО.

«Ельдар Кантіміров написав заяву на керівництво СІЗО близько трьох тижнів тому, проте реакції ще не було. Ельдар не знав, що це за хвороба, і вона тільки проявилася», – зазначив адвокат.

Раніше 3 лютого Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила про погіршення стану здоров’я фігуранта алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір» Ельдара Кантімірова. За її словами, у нього з’явилися проблеми з нирками і сильний головний біль.

Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя 3 лютого 2020 року продовжив арешт фігурантів алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір» до 5 травня 2020 року.

У вересні повідомлялося, що фігуранти алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір» Руслан Месут, Ленур Халілов, Руслан Нагаєв, Ельдар Кантіміров і Асан Янік проходять судово-психіатричну експертизу. Кримчан затримали російські силовики після обшуків 10 червня 2019 року.

ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи провели в рамках кримінальної справи про «організацію або участь в діяльності терористичної організації» і стосуються релігійної організації «Хізб ут-Тахрір», яка заборонена в Росії і в анексованому нею Криму.



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