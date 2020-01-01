Прокуратура автономії повідомила колишньому судді Роздольненського районного суду АР Крим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

Як повідомили Центру журналістських розслідувань в прокуратурі АРК, мова йде про суддю «Роздольненського районного суду» Олександра Абеляшева, який незаконно застосував до українця Володимира Балуха адміністративний арешт строком на 10 діб відповідно до російського законодавства.

«У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що колишній суддя Роздольненського районного суда АР Крим, який після окупації півострова у 2014 році перейшов на службу до незаконно створених судових органів держави–окупанта, розуміючи, що правосуддя на тимчасово окупованому півострові повинно здійснюватися відповідно до законодавства України, незаконно притягнув до адміністративної відповідальності громадянина України, який активно підтримував проукраїнську позицію. Підставою для притягнення до відповідальності слугувала нібито непокора «правоохоронцям». Як результат, «суддя» незаконно застосував до українця адміністративний арешт строком на 10 діб відповідно до російського законодавства. Таким чином, «суддя» порушив право громадянина України на свободу, особисту недоторканість, а також права передбачені Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод та Конвенцією про захист цивільного населення під час війни 1949 року».

16 сiчня 2018 року в Криму «Роздольненський районний суд» засудив фермера Володимира Балуха, який підняв над своїм будинком український прапор, до 3 років і 7 місяців колонії-поселення і штрафу в розмірі 10 рублів за фальсифікованим обвинуваченням в нібито «зберіганні боєприпасів». 14 березня 2018 року «Верховний суд Криму» змінив в частині покарання вирок Балуху, зменшивши йому термін покарання на 2 місяці. 19 березня активіст оголосив безстрокове голодування через незаконний вирок.

5 липня в Криму «Роздольненський районний суд» засудив Володимира Балуха у «справі про дезорганізацію діяльності Роздольненського ІТТ» до 3 років колонії загального режиму. За сукупністю з попередньою справою про «зберігання боєприпасів» активіста засудили до 5 років в колонії загального режиму і штрафу 10 тис рублів.

3 жовтня «Верховний суд Криму», розглянувши апеляційну скаргу захисту Володимира Балуха на вирок «Роздольненського районного суду» від 5 липня, скоротив йому термін позбавлення волі з 5 років до 4 років 11 місяців. 18 жовтня Володимира Балуха етапували до виправної колонії №2 Керчі. З 29 березня 2019 року Володимир Балух утримувався у виправній колонії №4 міста Торжок в Тверській області РФ. В кінці квітня 2019 року «Верховний суд Криму» прийняв рішення, яке продовжує час перебування Балуха в російській колонії. «Суд» ухвалив не зараховувати час, проведений політв’язнем в СІЗО, як день за півтора, а вважати цей термін як день за день, хоча ч.3 ст. 2 КК РФ говорить, що час тримання особи під вартою зараховується в строк позбавлення волі з розрахунку один день за півтора дня відбування покарання у виправній колонії загального режиму.

7 вересня у київському міжнародному аеропорту «Бориспіль» зустріли українських політв’язнів і військовополонених моряків ВМСУ, яких доставити з Росії в результаті обміну утримуваних осіб між Україною та РФ. Серед них був і кримчанин Володимир Балух.